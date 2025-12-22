El 25.508, segundo cuarto premio, deja 21 millones en Moraira y alegra también a Benidorm, Manises y Pedreguer

Dos niños del Colegio de San Ildefonso. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, y deja una auténtica lluvia de millones en la localidad alicantina de Moraira, donde la administración número 1 ha vendido casi 106 series, es decir, más de 21 millones de euros.

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la 8 tabla y también ha dejado agraciados a los clientes de la administración 6 de Benidorm (3,1 series); y Pedreguer y Manises, donde las administraciones 1 y 3 han vendido una serie cada una.

Ha caído en 16 provincias: Alicante, Málaga, Cádiz, Madrid, Almería, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cantabria, Jaén, Lérida, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia y Valladolid. Moraira ha sido la población más afortunada, con 105,9 series; Málaga, con 40; Ubrique (Jaén), con 20; y Chinchón, con 10.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.