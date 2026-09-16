La 36 Mostra de MIM de Sueca busca la "complicidad" del público con propuestas de una veintena de compañías

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VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sueca se prepara para convertirse, desde este jueves 17 de septiembre, en un gran escenario del teatro gestual y el movimiento. La 36ª Mostra Internacional de Mim de Sueca (MIM) inaugura una nueva edición con una jornada que reúne diferentes lenguajes escénicos y combina espectáculos de sala con propuestas en el espacio público.

La capital de la Ribera Baixa será durante cuatro días el escenario de 'La mirada cómplice', lema del MIM 2026 y concepto que vertebra una programación que reivindica "la conexión entre quienes están sobre el escenario y quienes observan".

Una comunicación que no necesita palabras y que se construye a través del gesto, el movimiento, la emoción y la mirada. Hasta el 20 de septiembre, una veintena de compañías convertirán calles, plazas y espacios escénicos de la localidad en lugares de encuentro entre artistas y espectadores.

El festival mantiene su apuesta por el teatro físico como eje y amplía la mirada hacia disciplinas como la danza y el circo, con propuestas dirigidas a públicos diversos.

El certamen comenzará este jueves con una programación que reúne buena parte de las señas de identidad de esta edición. La jornada arrancará a las 18.00 horas, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, con la clase magistral 'Iniciación a la máscara expresiva', impartida por José Dault, co-creador e intérprete de Kulunka Teatro.

El encuentro propone una aproximación práctica al lenguaje de la máscara y a las herramientas utilizadas para construir una dramaturgia capaz de contar historias sin palabras.

A la misma hora, Pere Hosta hará visibles los pensamientos que atribuimos a los perros en Woof, una propuesta de humor gestual y poético que podrá verse en el Sequer Casal Jove. En el Molí del Pasiego, la compañía navarra Qabalum presentará Todo este ruido, un canto a la luz que atraviesa el cosmos para darnos forma. La pieza reúne a dos intérpretes y un dron que se mueven entre la penumbra y la luz para poner el foco en aquello que la tecnología nos promete.

La programación continuará en el Casal Jove con el estreno absoluto de 'La inquilina', de Merce Tienda, una propuesta de teatro físico y objetos que explora, desde el lenguaje corporal, la relación de una mujer con aquello que ha ido reprimiendo a lo largo de su vida. Una pieza emotiva, humana e íntima.

NUEVO ESCENARIO

La primera jornada anticipa también el carácter de un festival que busca que Sueca entera participe de la experiencia escénica. El MIM combinará grandes espacios y propuestas íntimas, espectáculos para público adulto y familiar y creaciones de sala y de calle. En esta edición, además, se incorpora un nuevo escenario al aire libre: la Plaça dels Molins de La Vila.

Este jueves, el espacio se estrenará con la compañía valenciana Titoyaya Dansa y su espectáculo Liebe, una pieza que invita al público a ser cómplice de un amor accidental y a presenciar el instante en que nace una conexión: el momento exacto en que dos desconocidos se cruzan y algo ocurre.

También en el espacio público, a las 18.45 y a las 23.30 horas, la Plaça Sant Pere acogerá Ninguna palabra, de La Balbál, compañía formada por artistas de Francia y Argentina. La propuesta combina poesía, riesgo, acrobacia y humor y utiliza el cuadro aéreo como punto de partida para construir un universo de historias cotidianas, emociones cambiantes y una sensación de libertad y vuelo.

A las 22.00 horas, el Centre Municipal Bernat i Baldoví acogerá La Phazz, de Zero en Conducta, una pieza de teatro físico y visual que se adentra en el universo de los miedos y los monstruos interiores y aborda una cuestión de plena actualidad: la salud mental. La compañía combina mimo corporal, danza, títeres y teatro físico y visual para construir un espectáculo de gran fuerza expresiva.

La dimensión social del festival estará representada por el proyecto vinculado a la comunidad local, que en esta edición presenta Nostàlgia, de L'Últim Toc Teatre-MIM Sueca.

La propuesta es el resultado de un taller intergeneracional desarrollado durante varios meses con residentes locales de diferentes edades. La pieza gira en torno a los abuelos, los recuerdos y el paso del tiempo, y representa la apuesta del festival por utilizar la cultura como herramienta de cohesión e inclusión social. 'Nostàlgia' podrá verse todos los días del festival en el CEIP Carrasquer.

El MIM Sueca 2026 está organizado por el Ajuntament de Sueca, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de València-Cultura (SARC) y el Ministerio de Cultura, y con el apoyo de À Punt Mèdia.