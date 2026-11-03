La 41ª Mostra de València arranca con el sector audiovisual valenciano "en plena forma"

Roberto Bueso y Eduard Fernández durante la gala inaugural de la 41 ª Mostra de València - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Iturbi del Palau de la Música ha acogido en la noche de este martes la gala inaugural de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará hasta el 15 de noviembre y llega en un momento en el que el sector audiovisual valenciano está "en plena forma", según ha indicado la organización en un comunicado.

Los cómicos valencianos Saray Cerro y Lluís Mosquera han sido los encargados de conducir la gala, dirigida por Fernando de Luis-Orueta y producida por La Tropa Produce.

La ceremonia ha combinado el humor (que ha arremetido contra el turismo masivo y ha reivindicado la autoría femenina) con el repaso a una programación que reúne una docena de secciones, y se ha cerrado con la proyección de 'El mal padre', del valenciano Roberto Bueso, que llega en primicia a València tras competir por la Concha de Oro en San Sebastián.

La gala ha contado con una nutrida representación institucional y de caras del audiovisual valenciano. Han estado presentes la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá; las subdirectoras Sara Mansanet (Cinematografía y Audiovisuales) y Nieves Pascual (Música); Gloria March, presidenta de la Academia Valenciana del l'Audiovisual (AVAV) o María Almudéver, presidenta de la AAPV (Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians). Junto a ellos, han asistido otros rostros conocidos del audiovisual valenciano.

Cerro y Mosquera han presentado el cartel de esta edición, obra de la ilustradora Núria Tamarit, antes de dar paso al jurado de la Sección Oficial y al discurso de la directora de la Mostra, Sara Mansanet, que ha recordado que el festival forma parte de la ciudad de València desde 1980.

Tamarit ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de estos diez días que no se repetirán y a disfrutar de "estas historias que vienen de la mano de personas que, como nosotros, quieren compartir sus vivencias y sus experiencias".

DOCE PELÍCULAS COMPITEN POR LA PALMERA DE ORO

Los presentadores han repasado después las doce películas que compiten por la Palmera de Oro, dotada con 30.000 euros para la producción y 15.000 para la distribuidora que la estrene en España, además de la Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado, de 20.000 euros. Entre ellas figuran tres producciones valencianas: 'La gran fiesta del cine', 'Els dies clars' y 'Calle de los Ángeles', y siete de las doce están dirigidas o codirigidas por mujeres.

El recorrido ha continuado con La Cabina, que presenta diez mediometrajes, todos estrenos en España; la recuperada Mostreta, dirigida al público escolar y familiar; Xaloc, con once largometrajes que compiten por el Premi del Públic Ciutat de València, dotado con 10.000 euros, y Finestra, que acerca al público las obras nominadas a los Premis Lola Gaos.

La gala ha recordado también el Focus de La Filmoteca, dedicado este año a la reportera de guerra franco-libanesa Jocelyne Saab y al cineasta egipcio Youssef Chahine, pionero del cine de Oriente Próximo; la sesión de Visuals en la que Isaki Lacuesta revisitará 'Un año, una noche' con una intervención sonora en directo; el espectáculo 'Señoras y Señoras', de María Guerra y Mariola Cubells; la sesión de Cine Culpable con Andrea Compton, y el XII Congreso Internacional de Música de Cine.

HOMENAJE A 'PITI'

La ceremonia también ha dedicado un homenaje a José Antonio Hurtado 'Piti', que se jubiló a finales de 2025 tras 36 años dedicados a La Filmoteca, en la que siempre hizo un hueco a los festivales de la ciudad.

Le ha rendido tributo la exdirectora general del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Nuria Cidoncha, antes de que el propio Hurtado haya subido al escenario a agradecer el reconocimiento. La Mostra le ha dedicado además la carta blanca 'Películas para el recuerdo', ocho títulos elegidos por él mismo, de 'Plácido' a 'La mirada de Ulises', que se proyectarán del 9 al 13 de noviembre en los Cines Babel.

'EL MAL PADRE', EN PRIMICIA

La gala ha culminado con la subida al escenario del equipo de 'El mal padre', encabezado por Roberto Bueso, junto a los protagonistas Eduard Fernández, Meritxell Calvo y Berta Bolufer y los productores Fernando Bovaira y Jaime Ortiz de Artiñano.

Bueso ha destacado que la cinta se rodó íntegramente en la Comunitat Valenciana, mientras que Eduard Fernández aseguró que esta tierra "es un buen lugar para acabar la vida".

El público ha podido ver en primicia el tercer largometraje de este director, que retrata a un escritor hermético que reúne en Navidad a los tres hijos a los que abandonó, y que llegará a las salas el 20 de noviembre de la mano de Caramel Films.

La Mostra continuará este miércoles con las primeras proyecciones de sus secciones y se cerrará el sábado 14 de noviembre con la gala de clausura y entrega de premios, de nuevo en la Sala Iturbi y presentada también por Saray Cerro.