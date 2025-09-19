El 47º Ensems comienza con la propuesta sinfónica de la Orquestra de València

Archivo - El 47º festival Ensems comienza con la propuesta sinfónica de la Orquestra de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 47ª edición de Ensems se inicia este sábado 20 en el Auditori del Palau de Les Arts con el concierto de la Orquestra de València con el director polaco Lukasz Borowicz y la violista Isabel Villanueva. El mismo día, antes del concierto, tendrá lugar uno de los encuentros de esta edición en el Aula Magistral del coliseo sobre la música actual en Polonia, con la participación de Joana Wnuk-Nazarowa, Alexander Liebreich y Lukasz Borowitz, con Nieves Pascual como moderadora.

El domingo 21, el Centre del Carme acogerá el concierto del baterista Ramón López, 'Painting with drums', una obra recientemente compuesta en la que, a través de texturas rítmicas, silencios y colores tímbricos, López construye un paisaje imaginario, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El Teatre Martín i Soler del Palau de Les Arts será el escenario el lunes 22 del concierto homenaje a Amando Blanquer en el 90 aniversario de su nacimiento y el 20 de su fallecimiento, a cargo de reconocidos intérpretes valencianos como Marisa Blanes, Bartomeu Jaume y la soprano Ofelia Sala, precedido por una sesión de debate alrededor de su figura.

El festival Ensems cuenta de nuevo con la colaboración del Palau de la Música y el Palau de Les Arts que, en esta ocasión, acogerá la mayor parte de los conciertos de la edición, además de otros espacios de la ciudad, donde tendrán lugar actividades paralelas, como el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts y el IVAM.

Esta edición de Ensems se construye con un único eje argumental: "la diversidad y la unión de la música contemporánea, capaz de vincular sensibilidades muy diferentes creando un espacio compartido de exploración y descubrimiento" en el que tendrán presencia tanto formaciones internacionales como jóvenes artistas o nombres plenamente consolidados de la escena valenciana.

Ensems celebrará este año los aniversarios de Luciano Berio y Pierre Boulez, directores de orquesta y teóricos que tendieron puentes desde diferentes disciplinas. También se celebrarán homenajes al compositor valenciano Amando Blanquer y al artista lituano George Maciunas.

El ya tradicional Ensems sinfónico contará con la participación de dos de las principales formaciones de nuestro territorio, la Banda Simfònica Municipal de València y la Orquestra de València. Todas las actividades de la programación de Ensems son de acceso libre hasta completar aforo. Las invitaciones para los conciertos pueden obtenerse en la web del festival.