El 57% de personas tratadas en Patim en 2022 tenía más de 42 años y un 33% algún trastorno vinculado con la salud mental

Patim atendió en 2022 a un total de 1.291 personas, de las que 464 recibieron tratamiento en sus siete centros y, de estas últimas, el 57 por ciento tenía más de 42 años -lo que supone 9% más que en 2021- y un 33% algún trastorno vinculado con la salud mental. Ocho de cada diez casos que presenta patología dual son hombres.

"Desde la red asistencial y sanitaria hemos conseguido mejorar la salud de las personas en tratamiento por adicciones, y si comparamos estos datos con los años noventa podemos decir que les hemos alargado la vida, pero ahora debemos plantearnos si también hemos logrado que su calidad de vida mejore", ha señalado el presidente de Patim, Francisco López y Segarra durante la presentación de la Memoria de la entidad correspondiente a 2022.

López y Segarra ha alertado de que la personas que acuden a tratamiento por adicciones tienen cada día perfiles más complejos. Así, ha señalado que el consumo de varias sustancias, la cronicidad de las adicciones, el progresivo envejecimiento de una parte de la población que lleva años en tratamiento y los trastornos de salud mental conviven cada vez en un porcentaje mayor de casos.

En cuanto al consumo de sustancia tóxicas, la cocaína está presente en el 45% de las personas atendidas, especialmente vinculada a otras como el alcohol -16%- o la heroína -1%-. "Cada día es más difícil encontrar a alguien que tiene una conducta adictiva vinculada a una única sustancia, pues lo habitual es que aparezcan varias sustancias problemáticas", ha subrayado el presidente de Patim.

Respecto a la ludopatía, los casos representan el 23% del total, y son las apuestas deportivas -39%- el problema principal, por encima de las máquinas tragaperras -36,10%-. El juego online se mantiene por delante del presencial, según los datos de Patim, pero desde esta organización han mostrado su "preocupación" por las "facilidades" que tienen los adolescentes para acceder a la tecnología, especialmente redes sociales y contenido para adultos.

"Hemos de empoderar a los jóvenes y a las comunidades para prevenir conductas de riesgo y evitar, en la medida de lo posible, que obvien las consecuencias de sus decisiones", ha remarcado Francisco López y Segarra.

IDEACIÓN SUICIDA

Así mismo, ha alertado respecto a que el 90% de las personas que recibieron tratamiento en Patim en 2022 tenían ideación suicida, registrándose la mayoría de los casos en hombres y en adicciones sin sustancia. En este sentido, Patim ha comenzado a trabajar con un pequeño programa para tratar esta cuestión de forma más específica.

"El tema del suicidio ha saltado a la palestra ahora porque antes se consideraba que no si no se hablaba de él no habría casos, y esto no es verdad, aunque es verdad que hay que tratar la cuestión de forma respetuosa y es necesario contar con planes de prevención del suicidio, pues cuando alguien tiene esa idea hay que tratarle", ha apuntado el presidente de Patim.

BRECHA DE GÉNERO

Patim ha dado un paso adelante para romper la brecha de género y ha incrementado un 6% el número de mujeres en tratamiento, hasta alcanzar el 30% del total de personas atendidas durante 2022. Según ha asegurado López y Segarra, "este avance se apoya en la gstión de dos de los únicos recursos específicos para mujeres que hay en la Comunitat Valenciana: la vivienda de apoyo al tratamiento y la vivienda de apoyo a la inserción sociolaboral".

Además, Patim está intentado contribuir al llenado del mundo rural, para lo que se abrirá un programa en Ribesalbes "con el objetivo de que sirva de punto de referencia para generar prevención y empleabilidad", ha manifestado el presidente de Patim.

Del total de personas atendidas en Patim en 2022, 435 lo hicieron en el área de prevención, 464 en el área asistencial, 200 en el área de asesoramiento y 192 en el área de integración laboral. La entidad cuenta con 70 recursos humanos, de los que el 40% son profesionales propios, el 23% profesionales externos y el 37% restanto voluntarios.

En cuanto a los datos económicos, Patim contó en 2022 con un presupuesto de 859.440 euros, un 25% más que en 2021, del que el 74% son ingresos propios por actividad. Francisco López y Segarra ha denunciado que la administración autonómica debe el pago de seis meses a la entidad, que suma un total de 240.000 euros.