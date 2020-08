El 82,6% de los ciudadanos evita situaciones con muchas personas y el 75% mantiene el distanciamiento de 1,5 metros

La nueva oleada del estudio del Data Science for COVID-19 refleja que el 46% de los encuestados no podría mantener una cuarentena efectiva

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La decimoctava oleada del estudio realizado por el grupo de trabajo Data Science for Covid-19, dirigido por la comisionada de la Presidencia para la Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial, Nuria Oliver, refleja que la ciudadanía continúa cumpliendo con el uso de la mascarilla y las medidas de desinfección, además de que el 82,6 por ciento de los encuestados evita situaciones con muchas personas y el 75% mantiene el distanciamiento físico de 1,5 metros.

El estudio revela que el 88,9% de la población se desinfecta o se lava las manos con regularidad y el 86,7% usa mascarilla el máximo tiempo posible, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Los datos revelan que el 45% de las personas encuestadas se asegura, cuando está en espacios interiores, de que exista una buena ventilación; el 74,6% no da la mano, besos o abrazos a nadie que viva fuera de su hogar y el 69,1% limita el número de personas con las que tiene contacto cercano.

Respecto a las actividades que se perciben como más seguras, el 75,1% considera seguro practicar deporte de forma individual; el 68,4%, ir a comprar a pequeños comercios manteniendo la distancia de seguridad y el 57,1%, asistir a pequeños locales con cita previa.

En lo que se refiere a la movilidad, el 73% utiliza transporte individual, el 47,4% opta por desplazarse a pie y el 15,9% utiliza el transporte público. Casi el 6% usa bicicleta o patinete, mientras que el 5% recurre al taxi o vehículos de alquiler con conductor (VTC) y el 1% afirma que no se ha desplazado fuera de su hogar.

"Es importante destacar que, según refleja la encuesta, en el último mes la población no se ha relajado y continúa cumpliendo con las medidas de protección", ha indicado la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer ante unos datos que son muy similares, en lo que a medidas de prevención se refiere, a los de la decimocuarta oleada, realizada a principios de julio, lo que confirma el "compromiso de la ciudadanía".

"En cualquier caso, tenemos que seguir insistiendo en las medias de protección y en mantener la guardia, porque el virus sigue entre nosotros, y es necesario continuar con los hábitos de higiene y garantizar la ventilación de espacios", ha puntualizado Berenguer. "No debemos olvidar que la ventilación es fundamental como elemento de prevención y debemos actuar en consecuencia", ha añadido.

CUARENTENA

Los datos también reflejan la problemática existente para aislarse en caso de contraer el virus. Al menos el 46% de las personas que han participado en la encuesta no podrían guardar una cuarentena efectiva, si fuese necesario, por diversos motivos. El 25,8% no puede aislarse del resto de personas en el hogar, el 12,2% tiene que seguir cuidando de otras personas a su cargo y el 8,8% no podría permitírselo económicamente.

El cuestionario, que cuenta con más de 260.000 respuestas acumuladas, ha sido diseñado por el grupo de trabajo liderado por Nuria Oliver, del que forman parte personas expertas de la Universitat Jaume I, Universitat de València, Universidad Miguel Hernández, Universitat d'Alacant, CEU Cardena Herrera y Fisabio.

La decimoctava ronda de la encuesta sobre COVID-19 se realizó entre el 31 de julio y el 6 de agosto y se obtuvieron 2.422 respuestas de toda España.