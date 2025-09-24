Unos 90 municipios recibirán ayudas de la Diputación de Alicante para actividades dirigidas a residentes internacionales

Archivo - Imagen de archivo del Palacio Provincial, sede de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 90 municipios de la provincia se beneficiarán este año de la convocatoria de ayudas impulsada por la Diputación de Alicante para colaborar, con 266.000 euros, en el desarrollo de proyectos, programas y actividades dirigidas a residentes internacionales.

El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que "en los últimos años ha aumentado la demanda de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta, además, que más del 21 por ciento de la población de la provincia son ciudadanos internacionales".

Para este colectivo, ha continuado Navarro, es "importante" tener conocimiento tanto del idioma, además de "las cuestiones legales, jurídicas o laborales que les atañen para facilitar su integración".

Cursos de castellano, campañas de empadronamiento, jornadas de convivencias destinadas a facilitar la integración, talleres de promoción laboral y de sensibilización, asistencia y traducción, servicios de atención socio-jurídica o actividades culturales son algunas de las acciones y propuestas que se podrán realizar a partir de este paquete de subvenciones, según ha señalado la Diputación en un comunicado.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

La distribución de las ayudas repartirá 17.800 euros en l'Alacantí (Agost, Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant) y 46.300 euros en la zona de montaña (Agres, Alcoi, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benillup, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Millena, Muro de Alcoy, Onil, l'Orxa, Planes y Quatretondeta).

En la comarca de la Vega Baja, se distribuirán 76.260 euros (Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja).

Por su parte, a la Marina Alta llegarán 54.270 euros (Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Denia, la Llosa de Camacho, Llíber, Murla, Orba, Parcent, el Poble Nou de Benitatxell, el Ràfol d'Almúnia, Sanet y Negrals, Senija, Tormos, Xàbia y Xaló) y a la Marina Baixa 34.500 euros (l'Alfàs del Pi, Altea, Beniardá, Bolulla, el Castell de Guadalest, Confrides, Finestrat, la Nucia, Polop, Relleu y Tàrbena).

Finalmente, en la zona del Vinalopó se invertirán más de 36.800 euros en estas ayudas (Algueña, el Camp de Mirra, Castalla, Crevillent, Elda, el Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Petrer, el Pinós, la Romana, Salinas, Santa Pola y Sax).