Aagesen muestra profundo respeto a Narbona y cree que "estará defendiendo lo que ha ocurrido con la verdad por delante"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a su salida de la Audiencia Nacional. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha mostrado su "profundo respeto" a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y ha asegurado, respecto a su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el llamado 'caso Leire Díez', que "estará defendiendo lo que le ha ocurrido con la verdad por delante".

Así se ha pronunciado la ministra en València, donde ha realizado este miércoles una visita a la sede de Aemet, a preguntas de los medios sobre si "le convencen las explicaciones" ofrecidas por Narbona.

Cabe recordar que la presidenta del PSOE ha asegurado este miércoles en su testifical en la Audiencia Nacional que conoció a Leire Díez en 2017 y ha negado estar al tanto de las supuestas maniobras de la exmilitante socialista para intentar desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y a partido.

"He explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella. Y he dejado absolutamente claro que no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando", ha detallado la propia Narbona a preguntas de los periodistas tras comparecer ante el juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire Díez'.

Por su parte, Sara Aagesen ha expuesto su "profundo respeto" a Cristina Narbona y ha manifestado: "Es ella la que estará defendiendo lo que le ha ocurrido con la verdad por delante, por lo tanto también respeto a esas declaraciones que ha llevado a cabo".