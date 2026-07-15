Aagesen muestra "respeto máximo" a la Justicia y cree que la condena a David Sánchez se recurrirá

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una visita institucional a la sede de la Aemet. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha mostrado su "respeto máximo" a la Justicia tras la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha recordado que se trata de una sentencia que es recurrible. "Y estoy convencida de que así ocurrira".

Aagesen se ha pronunciado en estos términos en una visita a la sede de Aemet en València, a preguntas de los medios sobre su opinión sobre la resolución judicial que inhabilita a David Sánchez durante nueve años para un empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

"Respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia", ha subrayado la representante de la administración central, que ha puntualizado: "Hablamos de una condena recurrible y entiendo que eso es lo que va ocurrir ahora en las próximas semanas".