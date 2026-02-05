Abierto hasta el 5 de marzo el plazo para participar en Alacant a Escena 2026

La obra de Alacant a Escena 2025 'Emblanco' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante ha abierto el plazo de la convocatoria para presentar producciones teatrales con las que participar en Alacant a Escena 2026 y que se prolongará hasta el próximo 5 de marzo.

El objetivo de esta subvención es fomentar "la creación de producciones emergentes e inéditas de las artes escénicas", entre las que se elegirán dos para su estreno en Las Cigarreras, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La dotación total asciende a 19.000 euros, repartidos en 9.500 para cada uno de los dos proyectos seleccionados. Esta ayuda se destinará al montaje y la producción de las obras.

El colectivo o compañía artística responsable de cada proyecto seleccionado podrá ocupar durante dos semanas, entre julio y agosto, el espacio de la Caja Negra como lugar de trabajo para su desarrollo. Las obras se estrenarán entre septiembre y octubre de este año.

Los interesados pueden enviar sus propuestas hasta el 5 de marzo y solo se puede presentar un proyecto por persona y colectivo o compañía artística, al que se le dará tratamiento de unidad.

Tienen la posibilidad de optar a la convocatoria las personas, colectivos o compañías artísticas que desarrollen su trabajo en el ámbito de la creación de las artes escénicas, entendido dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, con lugar de nacimiento o arraigo en la provincia de Alicante.