El abogado de Mazón asegura que entregará a la jueza "lo que haya que aportar" una vez estudie la causa

El abogado de Carlos Mazón, Ignacio Gally, a 10 de junio de 2026, en Catarroja, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Gally, el abogado del 'expresident' de la Generalitat y diputado en Les Corts, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que entregará a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana "lo que haya aportar" una vez estudie la causa, a la que aún no ha accedido tras ser aceptada por la Audiencia Provincial la personación de su cliente. Y ha precisado que la decisión de aportarlo o no, dependerá "de la necesidad y de la utilidad".

"Hasta que no estudiemos la causa completa, yo no voy a tomar ninguna decisión ni a hacer nada distinto a estudiar. Aquí hay mucha gente que lleva ya personada mucho tiempo; nosotros acabamos de llegar y lo que procede ahora por criterio de prudencia y por lealtad profesional, incluso a la propia tramitación, es estar a la espera del estudio en profundidad y con tranquilidad", ha manifestado el letrado.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios a la salida de los Juzgados de Catarroja donde ha acudido, por primera vez, tras la personación en la causa del 'expresident', a una diligencia: la declaración como testigo de la vicepresidenta primera del Consell que, el día de la dana, estaba al frente de la Conselleria de Servicios Sociales.

La jueza que investiga la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, volvió a preguntar este martes a Mazón si aportaba voluntariamente sus llamadas y mensajes del 29 de octubre de 2024. De esta forma, reiteraba el requerimiento al 'expresident' --ya se lo reclamó el pasado mes de abril-- a través de su representante legal para que manifestara en el plazo de tres días si aportaba voluntariamente, para su unión a la causa, su listado de llamadas entradas y salientes y sus mensajes de Whatsapp u otro tipo de mensajería en ese día.

Preguntado por este requerimiento, el abogado del 'expresident' ha explicado que ha ido este miércoles al juzgado, además de para participar en la diligencia, para llevar un disco duro y copiar toda la causa, aunque, de momento, no se la han podido dar.

ESCRITO

"Hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada no vamos a tener una actuación muy activa", ha dicho, y ha indicado que están "un poco a la espera del estudio" de todo el procedimiento. Además, ha explicado que este mismo miércoles han presentado un escrito "poniendo manifiesto que cuando ya se estudie la causa aportaremos voluntariamente lo que haya que aportar, porque creo sinceramente que prácticamente está todo aportado ya".

No obstante, "por prudencia", ha sostenido que "lo oportuno es estudiarlo todo bien y "no precipitarnos". Así, ha reiterado que, cuando lo estudien "bien" y tengan un "análisis completo" de la causa, "haremos lo que haya que hacer".

En todo caso, ha asegurado que su actitud en la causa "no va a ser obstativa", y así se lo ha trasladado a la jueza: "Nosotros tenemos la intención de colaborar en la medida en que resulte posible y no venimos aquí a hacer nada distinto a lo que entiendo que corresponde como defensa del señor Mazón, con una figura jurídica que saben que no es la de investigado, por lo tanto en ese sentido y así vamos a proceder".

Preguntado por si son partidarios de que se entreguen los Whatsapps del grupo del Consell, ha indicado que desconoce el contenido --también que él no tiene las conversaciones en esta red social-- y que cuando lo conozca lo sabrán, si bien ha señalado que "no hay ninguna conversación, por lo que a mí se me ha trasladado, ni ningún tipo de mensaje que pueda afectar en nada porque al final ir con la verdad por delante y aportar lo que haya que aportar creo que es positivo para todos porque así también eliminamos cualquier suspicacia o valoración distinta a la realidad".

El letrado ha asegurado que esta es una decisión que ha adoptado como representante jurídico de Mazón porque "cuando una persona confía en un profesional, es el profesional quien tiene que decir qué es lo que hay que hacer; por lo tanto, es una decisión que he tomado yo por prudencia; es algo elemental que debemos de hacer en todo caso".