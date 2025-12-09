Abre "en el corazón de Benimàmet" la Sala Big Bang, un espacio escénico con foco científico

Incerteza en Sala Big Bang - SALA BIG BANG

La Sala Big Bang ha abierto sus puetas "en el corazón" de Benimàmet (Valencia) con el objetivo de "convertirse en un nuevo polo cultural de la ciudad de València, con especial atención a los proyectos que dialogan con la ciencia, la tecnología y los grandes debates sociales actuales", explican los impulsores del proyecto en un comunicado.

El espacio inicia su trayectoria con el estreno de 'Incerteza', una producción que une ciencia, memoria histórica y responsabilidad individual.

El montaje, producido por Víctor Manuel Méndez Fernández (Ciencia Escénica), revisita la figura del físico Werner Heisenberg y su papel en el programa nuclear alemán. La obra plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un científico cuando su conocimiento puede convertirse en un arma? Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el montaje invita al público a habitar la duda y a mirar el pasado para interrogar el presente.

La dramaturgia, firmada por Jaume Ibáñez y Fernando Soler, se construye como un experimento escénico en el que el tiempo se fragmenta y las escenas funcionan como posibles realidades que solo toman forma cuando son observadas.

En escena, un equipo de intérpretes da vida a científicos, militares, familiares y figuras del futuro que miran hacia atrás para intentar entender qué ocurrió y qué podría haber ocurrido.

El reparto está encabezado por Silvia Valero, que tiene una trayectoria que abarca teatro, cine y televisión y diversos reconocimientos interpretativos. La acompañanFernando Soler y Jaume Ibáñez, que además de firmar la dramaturgia forman parte de la compañía Caterva Teatre, referente de la creación contemporánea valenciana.

El diseño de vestuario corre a cargo de María Poquet, creadora de largo recorrido y galardonada en varias ocasiones, entre ellas con el Premio al Mejor Vestuario de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas. El espacio escénico está concebido por Diego Sánchez, del equipo de escenografía Los Reyes del Mambo, colectivo especializado en dispositivos escénicos contemporáneos para algunas de las producciones más sugerentes del panorama valenciano.

La composición musical es obra del músico valenciano Jordi Sapena, antiguo miembro de La Habitación Roja y actualmente centrado en la creación de paisajes sonoros y bandas sonoras para artes escénicas. La creación audiovisual recae en Dani Serra, de Troupe Audiovisual, productora valenciana especializada en narrativa cinematográfica para proyectos culturales, mientras que la iluminación está diseñada por Joan Ballester, que refuerza con la luz la tensión dramática y la dimensión ética del relato.

El proyecto cuenta, además, con la asesoría científica de José Luis Oltra, divulgador científico bajo el sobrenombre de @Cuarentaydosyt, y de Fernando Ramírez, investigador titular del CSIC, que han trabajado codo con codo con el equipo de dramaturgia para trasladar a escena con rigor los conceptos de física cuántica y el contexto histórico del desarrollo de la bomba atómica.

LABORATORIO ESCÉNICO

Con esta producción, la Sala Big Bang se presenta como un "laboratorio abierto para las artes escénicas contemporáneas". Situada en Benimàmet, la sala será la casa de DramaLab y de Ciència Escènica, y combinará residencias de creación, programación regular de espectáculos, actividades de mediación con centros educativos y talleres para profesionales.

El objetivo de la Sala Big Bang es