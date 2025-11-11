Abren sus puertas en Feria Valencia cinco certámenes sobre sostenibilidad, energía y agua con más de 350 marcas

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia ha inaugurado este martes un gran encuentro ferial alrededor de la transición ecológica y la sostenibilidad empresarial con las ferias Ecofira y Efiaqua, junto a Eco Chemical Solutions, Energy Global Expo & Congress y Laboralia.

Los cinco certámenes reúnen desde este martes hasta el próximo jueves a un total de 250 firmas expositoras y más de 350 marcas representadas, que mostrarán "sus soluciones más innovadoras en economía circular, energías renovables, tratamiento de residuos, gestión del agua y salud laboral", ha explicado Feria Valencia en un comunicado.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del nuevo vicepresidente segundo del Consell y Conseller para la Recuperación, de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, junto con la consellera de Innovación, Marián Cano, y el conseller de Empleo, José Antonio Rovira. Les han acompañado los presidentes de los distintos comités organizadores, así como representantes institucionales.

El programa de conferencias de Ecofira, Ecoforum, ha centrado la jornada en los nuevos retos del Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana. La sesión ha sido inaugurada por Jorge Tejedo, presidente de Ecofira, quien ha dado paso a la presentación oficial del nuevo PIR a cargo de Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental.

En el área expositiva, los visitantes han podido conocer los últimos avances tecnológicos aplicados a la gestión de residuos, entre ellos el único vehículo del mercado capaz de recoger contenedores a derecha e izquierda con un solo operador, permitiendo una recogida bilateral y en doble fila, desarrollado por la firma Sivu. También ha destacado la presentación de un nuevo lavadero calefactable de 300 litros diseñado por MayperLabs.

Por su parte, Valenciaport ha dado a conocer su estrategia medioambiental, así como las acciones sostenibles impulsadas desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). "La descarbonización, la resiliencia y la lucha contra el cambio climático son los pilares de estas acciones recogidas en el Plan Estratégico 2035", ha explicado.

EFIAQUA

Por su parte, Efiaqua ha abordado la gestión sostenible del agua. La primera jornada del Aquaforum se ha centrado en el uso del agua mediante el riego inteligente, en un primer lugar desde el punto de vista del campo español ante el cambio climático y la seguía; el uso de la digitalización y la Inteligencia Artificial para un regadío resiliente, y para finalizar, se han tratado los retos de las comunidades de regantes ante el cambio climático.

El acto de inauguración de la jornada ha sido presidido por el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, y el CEO de Global Omnium, Dionisio García, acompañados por la directora general del Agua, Sabina Goretti, y el concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina.

A primera hora de la mañana ha dado comienzo el II Hackaton Efiaqua, que ha batido récord de participación, reuniendo a más de 250 jóvenes talentos que trabajan en el diseño de soluciones innovadoras para afrontar los retos del agua y el cambio climático.

EGEC IMPULSA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025), impulsado por Feria Valencia, Avaesen y el Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de la Conselleria de Innovación, ha reunido a líderes empresariales, institucionales, académicos y emprendedores para compartir soluciones reales ante los grandes desafíos del sector energético y acelerar la transición hacia un modelo más sostenible.

Uno de los momentos más destacados de la jornada, ha sido la mesa redonda organizada en el Main Stage de Avaesen, que ha reunido a directores generales de la energía de diversas comunidades autónomas para debatir el estado actual del sector y fomentar el conocimiento entre las diferentes regiones.

Por su parte, el Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana ha reunido a expertos, startups y representantes institucionales en un espacio donde la innovación y la geopolítica energética fueron protagonistas.

La jornada se ha completado con la presentación de las startups finalistas, la entrega de premios a TFGs/TFMs y sesiones sobre inteligencia artificial, sostenibilidad y educación técnica, consolidando el escenario como epicentro de la innovación y el conocimiento aplicado a la energía.

LABORALIA PONE EL FOCO EN LA IA Y RIESGOS LABORALES

Por su parte, la undécima edición de Laboralia ha abierto sus puertas con un formato híbrido congreso-zona expositiva y en el que las empresas del sector han mostrado los últimos avances en prevención y salud laboral.

En este sentido, la transformación que está sufriendo el sector con la implantación de la inteligencia artificial en los procesos de prevención está revolucionando las prácticas en este segmento, tal y como se ha puesto en evidencia tanto en las novedades que están presentando los 34 expositores directos como en las diferentes jornadas técnicas que se están desarrollando con el impulso de entidades como el INVASSAT, FEMEVAL o las mutuas agrupadas en AMAT.

La primera jornada de Laboralia ha sido inaugurada por el secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana y presidente del Comité Organizador de Laboralia, Antonio Galvañ, quien ha destacado la "apuesta de Laboralia por la cultura preventiva de manera que sitúe a las personas en el centro de la prevención" a la vez que ha puesto en evidencia que Laboralia, se ha convertido en "el mayor foro práctico del sector en la Comunitat Valenciana y referent a nivel nacional".

Se han celebrado los XVII Premios LLum que concede la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y por la tarde mesas de debate de las diferentes mutuas representadas en Laboralia.

LA II NOCHE DE LA ENERGÍA

Como broche final de la primera jornada, EGEC celebra la II Noche de la Energía premiará a Ander Muelas, de Endurance Motive, con el Premio Empresario del Año; Octopus Energy será galardonada por su impacto social; el Premio a la Innovación recaerá en Genia Global Energy y Blanca Losada, representando a AEMENER, recibirá el Premio Transición Equitativa. GREENE Enterprise será reconocida por su impulso a la economía circular y e ITE se llevará el premio a la Mejor Entidad de Soporte Tecnológico.

ECO CHEMICAL SOLUTIONS BY QUIMACOVA

Eco Chemical Solutions ha ampliado su exposición comercial y se ha abierto a todos los sectores que utilizan productos químicos en sus procesos industriales.

Durante la feria, los asistentes pueden recorrer una zona de exposición de producto que triplica espacio respecto a ediciones anteriores. El escenario Quimaforum dinamiza el programa durante los tres días, ofreciendo más de veinte horas de mesas redondas, ponencias, debates sectoriales y sesiones prácticas sobre seguridad industrial, digitalización, economía circular, gestión de residuos y nuevos materiales.

Durante la jornada inaugural, se ha presentado el Modelo de Reconocimiento de la Seguridad para la Industria Química, una iniciativa impulsada por Quimacova, en colaboración con IDELAV Ingeniería y la Generalitat Valenciana, destinada a promover la mejora preventiva y reforzar la cultura de seguridad en el ámbito químico.