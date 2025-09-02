Abren varias oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Elche una semana después del ciberataque

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas municipales de atención al ciudadano (OMAC) del Ayuntamiento de Elche (Alicante) se recuperan "de forma paulatina" del ciberataque que el consistorio sufrió el pasado 25 de agosto. Este martes se ha retomado el servicio más de una semana después del incidente en las dependencias del centro, Altabix, Francesc Cantó y Poeta Miguel Hernández. Durante la mañana, han realizado un total de 780 trámites.

En concreto, se han solicitado 65 registros de entrada, ocho peticiones de tarjeta de Bus Lliure y 368 certificados de empadronamiento. También se han tramitado once certificados por cambio de domicilio, entre otras gestiones, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha señalado que en estas oficinas "se pueden realizar" distintos trámites como consultas de padrón y tributos o presentación de licencias de obra, "a falta de la petición de cita previa que se retomará en el momento que se restablezca la administración electrónica".

En el caso de las OMAC de pedanías, a lo largo de esta semana "también comenzará a recuperarse la normalidad de forma paulatina". "Nuestra máxima es implantar la normalidad en la administración pública lo antes posible", ha sentenciado Ruz.

JUNTA DE PORTAVOCES

Este martes también se ha celebrado una junta de portavoces presidida por Ruz a la que han acudido los representantes de los distintos grupos políticos y miembros del equipo de gobierno, además del director de seguridad del Ayuntamiento, José Fernández Villafranca.

En el encuentro, según el ejecutivo ilicitano, "se ha ampliado la información detallada de todas las acciones que se han llevado a cabo" por parte del consistorio "desde la mañana del 25 de agosto, tras el ciberataque sufrido". Ese mismo día se constituyó el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento y se interpuso la denuncia ante la Policía Nacional.

Por su parte, el miércoles se presentó denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, dentro del procedimiento establecido, y se contactó con una consultora especializada en ciberseguridad "con experiencia en recuperación de activos esenciales que da soporte a los servicios de información".

Ante esta situación, "el Ayuntamiento trazó cinco ámbitos de trabajo centrados en la contención para evitar la propagación, la investigación de todo lo ocurrido, la recuperación de la infraestructura informática, el plan de atención al ciudadano en la nueva situación y la comunicación ante la ciudadanía, la corporación y los empleados municipales.

Desde el equipo de gobierno han indicado que, "tal y como se ha informado durante la reunión, el objetivo desde el principio ha sido que el ciudadano sufriera lo menos posible las consecuencias de este incidente y minimizar el impacto del ataque".

Así, han continuado, "entre las primeras medidas se trató se asegurar el funcionamiento de los servicios básicos municipales como la Policía Local, Centralita, OMAC y Acción Social".

De otro lado, el alcalde ha destacado que, "pese al incidente", el pago a proveedores y de nóminas a trabajadores, además de las prestaciones sociales, "se ha realizado en tiempo y forma" por el decreto firmado manualmente por Ruz el pasado miércoles.