VALÈNCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abstracción simbólica de Carmen Grau centra la nueva propuesta expositiva de la Colección Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València (UV) que se inaugurará el próximo 8 de abril y se exhibirá en la Sala Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau hasta el 7 de septiembre.

La muestra 'CARMEN GRAU. Collages de materia y poesía', organizada a través del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, con la gestión de la Fundació General UV, es, en palabras de su comisario y responsable de la Colección, el profesor José Martín, "un extraordinario ejemplo de la labor universitaria en materia de transferencia de conocimientos y de cómo la iniciativa y el impulso del estudiantado puede plasmarse en un proyecto palpable", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

La exposición parte del trabajo de fin de máster del alumno Sebastian Gómez dirigido por Martín, proyecto que ha estado en proceso durante tres años y que, como ha señalado el mismo comisario, responde a su "inquietud" desde que se hizo cargo de la Guerricabeitia por "conectar el mundo académico e investigador con la actividad expositiva de la Colección".

"Carmen fue una figura muy interesante del arte valenciano y continúa siéndolo, por eso el trabajo de Sebastián Gómez, mi alumno, nos abrió la posibilidad de plantear un estudio más depurado, como monografía, y aprovechar, igualmente, para dar forma a esta muestra", ha resaltado.

El comisario de la muestra ha resaltado que "es interesante en su obra cómo las imágenes en sí mismas son potentes y visualmente atractivas, al mismo tiempo que, a pesar de la abstracción, hay una figuración muy explícita, una historia, un motivo".

Por su parte, la propia artista también ha redescubierto sus piezas en la sala: "En el estudio solo voces aquello que no te está saliendo o el que no quieres. Hasta que la obra no está colgada, no lo ves del todo; una nunca está segura".

"El arte tiene que tener la fuerza de comunicar y, a pesar de que no sea de manera explícita, lo haces de una forma u otra: los colores, los materiales, la forma...", ha detallado Grau.

'CARMEN GRAU. Collages de materia y poesía' acerca de nuevo a la escena pública la obra de una artista "un tanto olvidada en los últimos años, revalorándola a partir de las obras exhibidas, algunas de ellas expuestas por primera vez, como el políptico 'Tablas de lavar', y, en general, con poca trayectoria expositiva".

Centrada principalmente en dos épocas de la artista, la exposición se inicia con la etapa de los ochenta, "representativa de su estilo maduro, de una pintura muy personal, heredera de la abstracción matérica pero, a la vez, que integra detalles figurativos, grafismos, objetos pequeños".

En esta línea, su interés personal por la poesía queda patente desde el mismo título de la muestra y, del mismo modo, las referencias en clave literaria o personal "impregnadas de su niñez, de su historia personal", están muy presentes.

Junto con estas obras, se encuentran otras más recientes, "sorprendentes" y que conectan con las anteriores a través de la técnica del 'collage' y el ensamblaje de objetos, donde la significación política es "más evidente", como las obras sobre la prisión de Guantánamo o el políptico 'Tablas de lavar', que alude al trabajo doméstico realizado tradicionalmente por las mujeres.

Otro de los polípticos de Grau es el de 'Los cuatro jinetes del Apocalipsis', donde, a través del simbolismo del rojo, el blanco, el amarillo y el negro, se narra "la historia de las grandes tragedias que han asolado a la humanidad: la guerra, el hambre, la enfermedad y la muerte".

También destaca 'Mujeres', un políptico de 169 piezas, de las cuales se exhiben 120 en esta muestra, que destaca por su presencia, cuerpo, y mensaje: "una mirada en femenino a la historia y sus olvidadas, reales o ficticias, entre las que se encuentran las amazonas, la maga, Silvia Plath, las 13 rosas, etc".

CARMEN GRAU

Carmen Grau se inició artísticamente en el estudio de su padre, José Grau, reconocido dibujante e ilustrador valenciano. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de València, donde, convertida ya en Facultad, obtuvo la licenciatura y el doctorado, y de la que ha sido catedrática de Pintura hasta el 2018.

A lo largo de su trayectoria, se ha distinguido por una constante experimentación pictórica y ha expandiendo las posibilidades expresivas del medio mediante el empleo de la madera como soporte y la incorporación de materiales reciclados y objetos encontrados, en un discurso narrativo que se inspira en la literatura, la historia y la memoria personal. Todo con un contenido crítico y de reflexión social sobre los temas que en cada momento le han preocupado como artista y como mujer.

Esta inclinación social la situó en la órbita de interés de Jesús Martínez Guerricabeitia, quien adquirió una pintura suya para la colección que finalmente donó a la Universitat de València, y con la que ahora se recuentra un conjunto amplio de su obra, que se podrà visitar en la Sala Martínez Guerricabeitia dentro de la línea expositiva 'Encuentros con la Colección'.