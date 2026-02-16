Acaba la alerta por viento en Valencia y se mantiene en Alicante y el interior norte de Castellón

Archivo - Dos personas caminan en la Playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el fin de la alerta por viento en nivel amarillo en la provincia de Valencia, mientras se mantiene en la provincia de Alicante y el interior norte de Castellón.

Así consta en la última actualización de las alertas meteorológicas en la Comunitat Valenciana, emitida a las 18.15 horas de este lunes.

Además, se mantiene la alerta por fenómenos costeros en todo el litoral de la provincia de Valencia y la costa norte de Alicante.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este próximo martes es alto (naranja) en toda la Comunitat Valenciana, a excepción del litoral de Valencia y Castellón donde es bajo-medio (verde).