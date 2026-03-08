Acaban las alertas por lluvias en la Comunitat Valenciana, aunque siguen los chubascos dispersos

Personas caminan ante ninots tapados con plásticos por la lluvia durante el montaje de las Fallas 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido este domingo por la mañana el fin de la alerta en nivel amarillo por lluvias en la provincia de Castellón, con lo que ya no hay avisos vigentes en la Comunitat Valenciana.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Comunitat registrará durante este domingo chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral de Castellón de madrugada, mientras las temperaturas variarán con cambios ligeros.

En general hay cielo nuboso con precipitaciones dispersas, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral de Castellón de madrugada. La cota de nieve está subiendo de 1.200-1.400 metros a 1.600 metros.

En el litoral sopla viento de componente norte y este flojo a moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 17 y 7 grados en Alicante, 15 y 10 en Castelló de la Plana y 14 y 10 en València.

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es bajo-medio (Verde) en toda la Comunitat Valenciana, informa el 112.