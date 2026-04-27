La Academia de Gastronomía se vuelca con los productores y el joven talento en la entrega de sus premios en Castellón - ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Más de 400 personas se han congregado para celebrar la Gala de los Premios de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana que, una vez más, pone en valor los proyectos que contribuyen a la evolución del sector. El acto de entrega ha reunido a autoridades, productores, reconocidos chefs, personal de sala, académicos, empresarios y agentes de la sociedad valenciana en su diversidad.

En el último año, los académicos han trabajado intensamente para buscar y razonar proyectos relacionados, especialmente, con los productores locales, el joven talento y la investigación gastronómica, puntales de la nueva etapa que atraviesa la institución.

A la gala han asistido reputados chefs como Quique Dacosta, Ricard Camarena, Lluís Valls, Begoña Rodrigo, Vicente Rioja, Pablo Montoro, José Vicente Pérez, Susi Díaz, Vicky Sevilla, Carito Lourenço o Carolina Álvarez, entre otros muchos. También ha destacado la presencia de Cuchilla Lluch, miembro de la Real Academia de Gastronomía, acompañada de su marido, el actor Juan Echanove; además de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

La celebración de la gala ha servido para comunicar, durante la entrega de premios, una renovada hoja de ruta. Esta no solamente se aprecia en el mismo formato de la gala, centrada en poner el foco en los proyectos colectivos de ámbitos diversos, sino también en las categorías de los premios.

La institución, presidida por Sergio Terol, ha apostado por incorporar tres nuevos galardones: Mejor Producto Agroalimentario, Mejor Producto Elaborado e Investigación Gastronómica. Asimismo, el premio de Talento Emergente se reconvierte y pasa a llamarse Joven Talento. "La prioridad es dar espacio a las nuevas generaciones y a aquellos proyectos jóvenes que revitalicen el sector", ha explicado Sergio Terol, quien afronta su primera entrega de premios como presidente del organismo.

PREMIADOS

Así, el palmarés de premiados incluye Premio Mejor Producto Agroalimentario - Trufa de Castellón, por haberse constituido como uno de los productos más singulares del interior de la Comunitat, impulsando la economía rural y posicionando el territorio en la alta cocina; el Premio Mejor Producto Elaborado ha sido para Queso de Castellón porque representa una recuperación ejemplar de saberes ganaderos y técnicas tradicionales, adaptadas a estándares contemporáneos de calidad; el Premio a la Investigación Gastronómica ha recaído en Proyecto Gastroterra, una iniciativa que articula conocimiento científico, territorio y gastronomía, investigando y aportando nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible.

También está el Premio Chef del Año - Manu Yarza (Yarza, Valencia) porque el cocinero desarrolla una cocina de producto, arraigada en la tradición y depurada con sensibilidad contemporánea. Su propuesta refuerza el valor del recetario local, desde una mirada personal y coherente; y el Premio a Mejor Jefa de Sala - Francesca Baccon (Quique Dacosta, Dénia).

Con tan solo 26 años, lidera la sala del Tres Estrellas Michelin Quique Dacosta. Sin perder nunca su acogedora sonrisa, convierte el servicio en una coreografía precisa y emocional. Su ejemplo infunde orgullo y respeto a la profesión de camarero.

Premio a Joven Talento ha sido para Jorge Lengua (Llavor y La Suculenta, Castellón). El chef encarna una nueva generación que reinterpreta el recetario valenciano desde la sensibilidad contemporánea. Lo viene demostrando desde su inicio en La Suculenta y ahora con la recién otorgada estrella Michelin en Llavor.

También se ha entregado el Premio a la Trayectoria a Maipi (Valencia). Fundado por un matrimonio que hizo de la cocina de producto y cercanía su seña de identidad, este restaurante eleva la esencia del bar a la excelencia. Clientela fiel y modelo hospitalario logran que su trayectoria perdure con Germán y Carito.

El Premio al Mundo del Vino ha sido para Yelko Suárez (Arrels, Sagunto). Sus explicaciones y recomendaciones, didácticas y acertadas, conectan el territorio con la experiencia. Desde Arrels impulsa una propuesta enológica sabia, y coherente con el paisaje vitivinícola mediterráneo, así como internacional.

El Premio Comunicación Gastronómica ha recaído en Ediciones Plaza. El grupo editorial, uno de los referentes en información económica y cultural, ha consolidado una línea que dignifica y visibiliza el ecosistema gastronómico.

Finalmente, está el Reconocimiento Especial - Alicante Ciudad Gastronómica. Ha sido la primera ciudad de la Comunitat Valenciana en haber sido reconocida como Capital Gastronómica de España. La Academia valora su estrategia sostenida de promoción gastronómica, mediante los ejes de producto, hostelería y turismo.

TERRITORIO, DESPENSA LOCAL E INVESTIGACIÓN

Así, el territorio, la despensa local y la investigación son claves en el nuevo proyecto de la Academia de Gastronomía, que quiere potenciar la formación, colaborando con los jóvenes talentos y ayudándolos desde la base. Siguiendo este nuevo rumbo, los académicos trabajan a diario, con el objetivo de convertir la institución en una herramienta de acción en el ámbito restaurador, pero también agroalimentario, de la autonomía.

Los invitados congregados en el Gran Casino del Grau de Castelló han podido apreciar la elegancia y el cuidado de un acto que ha resaltado las cualidades de la gastronomía de la Comunitat, especialmente deteniéndose en la provincia castellonense. Tras la bienvenida de rigor, el presidente de la AGCV, Sergio Terol, ha pronunciado su discurso, poniendo en valor la defensa y puesta en valor del producto local, el impulso decidido a la formación y la transmisión del conocimiento.

"Trabajamos para que la gastronomía siga siendo un motivo para reunirnos, una fuente de felicidad compartida. En eso trabaja la Academia: en estudiar, enseñar y promover", ha dicho.

Seguidamente, la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha reconocido que resulta "un gran motivo de orgullo ver tantas caras conocidas, Soles Repsol o Estrellas Michelin, parte de la mejor gastronomía del mundo. La gastronomía es sinónimo de futuro y bienestar". "Queremos impulsar el turismo gastronómico en Castellón y acoger hoy esta gran gala aquí nos ayuda a ello", ha destacado.

A continuación, se ha pasado a la entrega de los premios anteriormente mencionados, exponiendo los argumentos en su elección por parte de los académicos, los cuales también han estado presentes. A la finalización de los premios, la Academia ha presentado su nueva imagen corporativa, de lo cual se ha encargado el vicepresidente de la institución, Carlos Pujadas.

Tras el último reconocimiento especial, dirigido a Alicante Ciudad Gastronómica, la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha pronunciado el discurso de cierre, en el que ha destacado que la Comunitat tiene "un enorme potencial gastronómico". "Tenemos que cuidar y proteger el producto agroalimentario, así como apoyar a las manos que idean y elaboran cada plato. Y, claro está, proteger este patrimonio", ha indicado.

La celebración de la gala en Castellón ha tenido como argumento principal proyectar la ciudad como territorio gastronómico en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Esto refuerza el papel de sus productores, cocineros y entidades, que son embajadores de un paisaje diverso, sostenible y profundamente ligado a su cultura alimentaria. Tras el acto de entrega, los asistentes han disfrutado de un gran cóctel gastronómico, concebido como un recorrido por la provincia, a través de sus productos, elaboraciones y paisajes.