Acaip-Ugt denuncia la falta de médicos en la prisión de Picassent y la "dificultad" para cubrir un servicio 24 horas

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Acaip-Ugt ha denunciado la falta de médicos en el centro penitenciario de Picassent --hay cinco frente a los 20 recomendados-- y la "dificultad" de cubrir un servicio 24 horas los 365 días del año.

Esta situación ha provocado, tal y como ha lamentado el sindicato en un comunicado, que el pasado 18 de diciembre se emitiera una nota por parte de la Subdirección Médica del centro por la que se ordenaba la suspensión de las consultas médicas en los diferentes módulos hasta el 11 de enero de 2021.

Hasta esa fecha, ha agregado, los internos "serán solamente atendidos como urgencias". "Ante la falta de médico, tendrán que realizar el triaje de qué es o no una urgencia los funcionarios de vigilancia, aunque no tengan ningún conocimiento o capacitación en materia sanitaria que les permita esa valoración, por lo que pueden llegar a incurrir en algún tipo de responsabilidad penal en caso de que algún interno no sea atendido y luego su estado de salud presente complicaciones", ha advertido.

En la actualidad, Acaip-Ugt ha recordado que el centro penitenciario de València alberga casi 2.000 internos con una tipología de población que presenta "grandes necesidades de atención sanitaria" dentro de una estructura arquitectónica que supone que para desplazarse de un extremo a otro de cada una de las dos unidades del centro se necesiten más de 20 minutos.

Así, en la enfermería del centro hay casi 150 internos ingresados, muchos de ellos diagnosticados de enfermedades psiquiátricas --psicosis graves, depresiones, tendencias suicidas-- o enfermedades crónicas --diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares, demencias, neurodegenerativas, hepatologías-- así como también pacientes con sida.

Es decir, se concentra en el centro una gran cantidad de internos que precisan una atención sanitaria continua y especializada, ha afirmado el sindicato.

En estos momentos de crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Acaip-Ugt ha subrayado que "esta falta de personal médico supone un grave riesgo para la salud de los internos, pero también para la de los trabajadores, y por extensión la de sus familias".

"Es imposible cumplir de forma adecuada los protocolos existentes en esta materia. Esta situación, además, tiene otras implicaciones que van más allá del ámbito sanitario y que afectan también a la seguridad del centro a la hora de la atención sanitaria recibida por esos internos con patologías psiquiátricas --se estima que en torno a un 40% del total-- que son uno los grupos de población que más incidentes y altercados provoca --especialmente agresiones a trabajadores u otros internos--, ya que es imposible llevar a cabo un control adecuado de su estado", ha agregado.

Pese a esa "falta" de médicos en el centro penitenciario, "Instituciones Penitenciarias ha excluido a la prisión de València de las últimas convocatorias para la contratación de personal interino, y tampoco ha ofertado plazas en el último concurso de traslados", ha lamentado.

Respecto al resto del personal sanitario, según la Relación de Puestos de Trabajo, en el centro debería haber 23 enfermeros, pero hay 17. En este caso el déficit es "sólo" del 26%. En el caso de los Auxiliares de Enfermería, sobre las 19 plazas que debería haber, hay cubiertas 15, estando vacantes por tanto el 21% de las mismas.