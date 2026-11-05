Acampada València, abierta a retirarse si no hay desalojo forzoso y si tienen compromisos de las administraciones

Numerosas personas durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace más de un mes en la plaza del Ayuntamiento de València ha mostrado su disposición a retirarse de este espacio, aunque sin concretar fechas ni el proceso, siempre que no sean desalojados "de manera forzosa" y que las administraciones se comprometan a "cuidar a València en calidad de vivienda" y a asumir sus reivindicaciones.

"Nosotros hacemos la demostración de que sí podemos desacampar, pero primero la otra parte es la que tiene que demostrar que, realmente: uno, no van a hacer algo forzoso para desalojarnos, y dos, que van a prometer cuidar a València en calidad de vivienda".

Así lo ha trasladado Dan, un portavoz de la Acampada, en declaraciones a los medios al finalizar la reunión de más de tres horas que han mantenido durante este jueves por la tarde con dos asesores de Delegación de Gobierno y de la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de València.

En general, ha afirmado que salen de la reunión "con buen sabor de boca" aunque esto "no se soluciona en un día" y queda "mucho trabajo", por lo que ha instado a las administraciones a trabajar y también a "las personas competentes que hoy no han venido y no han dado la cara" en esta reunión. Ha señalado al respecto la ausencia de representantes de la Generalitat.

Preguntado por si está sobre la mesa una desescalada progresiva de la Acampada, Dan ha indicado que cuentan con un protocolo para ello que pueden "iniciar cuando todo se dé bien". "Esa es la idea: dejar la plaza limpia y dejarlo todo bien", ha subrayado.

Ha asegurado que los representantes técnicos de Delegación y Ayuntamiento participantes en la reunión se han comprometido a que no haya un desalojo forzoso. "Otras ciudadanos no han tenido la misma suerte que nosotros", ha señalado en alusión al desalojo sucedido hace unos días en la Acampada de Sol instalada en Madrid.

Tras reiterar que los acampados en València no son personas "violentas", ha afirmado que los asesores de Ayuntamiento y Delegación les han garantizado este jueves que "respetarán no hacer nada violento y sin aviso". "Nosotros, obviamente, esperamos que eso se cumpla, porque hemos hecho un acta, el acta se hará pública y esperamos que su palabra en eso se cumpla", ha subrayado.

Cuestionado por qué debería pasar para ese desalojo, Dan ha insistido en la necesidad de proteger al derecho a la vivienda en València, para lo que ve necesario que se declare como zona tensionada para topar los alquileres. "Y no solo nos preocupa la capital, sino también todos los pueblos", ha añadido.

INSTAN A CATALÁ A "PONERSE A TRABAJAR"

Dan también se ha dirigido a la alcaldesa de València, Mª José Catalá --este jueves ha pedido a Delegación que "mueva ficha" con la Acampada y ha avanzado que no descarta medidas judiciales para recuperar la "normalidad"-- para reiterarle que los acampados también quieren disfrutar de la Navidad e instarle a "ponerse a trabajar" a partir de este viernes en atender sus reivindicaciones.

Dicho esto, ha explicado que la Acampada de València continúa por el momento y realizará este jueves por la tarde una asamblea para leer el manifiesto que llevan "34 días realizando" con todas sus propuestas. "Nuestra idea no es plantear esa pregunta de si seguiremos o no, porque también tengo la esperanza de que las palabras que se han dicho, que nos respetan, continúen" --ha dicho--. Entonces no veo necesario crear una alerta ahora porque se ha demostrado que podemos estar ahí y continuar".

La intención de los acampados es que esta mesa de negociación continúe en el tiempo y que no haya sido "solo hoy". Dan ha planteado que se reúna "mensualmente si puede ser" porque el problema de la vivienda no es algo que "se puede solucionar ahora ni en un año".

REGISTRO DE ENTRADA

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno explican que los acampados han trasladado una serie de peticiones como condición para iniciar un proceso de desescalada. Estas demandas deberán presentarse por registro de entrada en las próximas horas, con el objetivo de avanzar hacia una futura mesa de diálogo, precisan.

Según las mismas fuentes, la mayor parte de las peticiones corresponden al ámbito local y autonómico. Aun así, la Delegación mantiene su apuesta por el diálogo y la colaboración, "como ha demostrado desde el inicio de la Acampada".