Acampada Valencia se mantendrá de forma "indefinida" hasta hablar con todas las entidades: "Queremos que se nos escuche"

La acampada de Valencia se mantendrá de forma "indefinida": "Queremos que se nos escuche" - EUROPA PRESS

VALENCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acampada por el derecho a la vivienda de Valencia se mantendrá de forma "indefinida" hasta que la mesa de diálogo "se respete" y "se pueda hablar con todos los organismos y entidades". "Queremos que se nos escuche y, una vez que se nos escuche, se prometa que se va a trabajar sobre esto y no sea una ley que se aprueba y luego se queda abandonada. Queremos irnos sabiendo que hemos hecho algo decente por la gente, por la población y por todos".

Así lo ha manifestado Dan, uno de los responsables de coordinación de prensa y redes, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes después de que este fin de semana varias comisiones de la acaampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid la hayan disuelto para trasladar su actividad "a los barrios".

Dan ha señalado que cada acampada tiene su organización y que en Madrid hay varias comisiones que se han enfocado en la huelga general del 11 de noviembre y que, por este motivo, se están levantando de las acampadas para "aunar fuerzas" aunque ha asegurado que "todo sigue" en pie, tanto los organizadores como toda la gente de la acampada en Madrid.

Respecto a casi el mes que llevan acampados en el centro de Valencia, este joven ha admitido que hay "bastante agotamiento" entre los acampados. "Hay gente que está más cansada, trabajamos y estudiamos, por mucho que se diga que no, yo vengo de trabajar ahora corriendo, me voy ahora otra vez. Y sí, mañana hacemos un mes y se nota mucho el cansancio porque es agotador", ha comentado.

VALENCIA, ZONA TENSIONADA

El responsable de prensa de esta acampada ha explicado que están terminando de dar forma a un manifiesto que esperan poder dar lectura en esta semana y que recoge algunas de las reivindiaciones de vecinos y acampados como la de declarar la ciudad de Valencia como zona tensionada porque "es insostenible vivir aquí".

"Yo vivo en el barrio de Patraix y hace dos meses que me he ido porque mi alquiler en septiembre pasó a los 2.000 euros. Yo no puedo pagar 2.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados porque es insostenible. No solo yo, aquí hay un montón de gente que está estudiando, trabajando y no se puede permitir algo más que una habitación", ha detallado Dan.

Algo que consideran que también se puede extrapolar a los comercios del centro de la ciudad que "no pueden permitirse los precios que están poniendo" y ha señalado que el comercio se está convirtiendo todo "en una franquicia". "Hay gente del comercio local que ha cerrado porque es insostenible", ha advertido.