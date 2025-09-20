El acceso al transporte público en València será gratis este lunes 22 de septiembre por el Día Europeo Sin Coche

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso al transporte público municipal de València será gratuito este lunes, 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Europeo Sin Coche, en el marco de la Semana de la Movilidad, que se ha celebrado en la ciudad desde el pasado día 16 con propuestas inclusivas en barrios y centros educativos.

El objetivo de esta convocatoria europea es promover el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La cita se celebra este año bajo el lema 'La movilidad para todas las personas'. Entre las novedades de la edición 2025, ha destacado la presencia de la EMT en centros de educación especial para dar a conocer las mejoras que se han implementado dirigidas a facilitar la movilidad de todas las personas.

Este sábado, los Jardines de Viveros han acogido la Gran fiesta de la movilidad; y este lunes se celebra el Día sin coche, con transporte público gratuito. Además, se ha desarrollado el concurso 'Muévete sin coche', que ha contado con la participación de la población joven con presencia en redes sociales.

La SEM ha incluido la celebración de talleres, rutas guiadas y propuestas que "promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado", tal como ha resaltado el concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell.

Asimismo, se ha celebrado el encuentro 'Ciudades en movimiento', con la participación de expertos en materia de movilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida.

El programa de la SEM ha sido elaborado por el Servicio de Movilidad con la colaboración de EMT València, Policía Local, València Innovation Capital y Valenbici.