Un accidente en la V-31 dificulta el acceso a Valencia

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil controlan el tráfico - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente registrado esta mañana en la V-31 dificulta el acceso a la ciudad de València, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente, que se ha originado por causas que no han trascendido, ha generado retenciones de hasta tres kilómetros.

Las mismas fuentes han aconsejado reducir la velocidad en la zona y, a ser posible, elegir una ruta alternativa.