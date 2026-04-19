Un accidente de tráfico entre dos camiones deja dos heridos en la AP-7, en Almenara

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CASTELLÓ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico entre dos camiones se ha saldado con dos personas heridas en la AP-7, a la altura de Almenara (Castellón), en dirección a Barcelona, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado una unidad de Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que han atendido a dos hombres, de 49 y 59 años.

En concreto, el hombre 49 años ha sido tratado por traumatismo abdominal y dorsal y el de 59, por traumatismo cráneo-encefálico leve. Los dos conductores han sido trasladados al Hospital Universitario de La Plana.