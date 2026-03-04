Un accidente entre tres vehículos deja cuatro heridos en la N-340, en Santa Magdalena de Pulpis

   CASTELLÓ, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un accidente entre tres vehículos se ha saldado con cuatro personas heridas en la N-340, en el término municipal de Santa Magdalena de Pulpis, según ha informado el Centro de Información y Coordianción de Urgencias (CICU).

   En concreto, el accidente se ha notificado sobre la 17.15 horas y, hasta el lugar, se han movilizado dos unidades SVB. Los equipos sanitarios han asistido a cuatro personas por contusiones.

   Dos hombres, uno de ellos de 57 años, han sido trasladados al Hospital de Vinaròs. Por otro lado, una mujer 67 años y un hombre de 70 años han sido trasladados al Hospital Clínico de Valencia.

