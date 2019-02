Acció Cultural reclama al Consell la reciprocidad de TV3 y À Punt cuando se cumplen 8 años del cierre de los repetidores

Publicado 17/02/2019 11:16:30 CET

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha reclamado al Consell valenciano la reciprocidad entre la televisión pública catalana TV3 y la valenciana À Punt justo cuando se cumplen ocho años del cierre de los repetidores de TV3 que esta entidad había instalado por todo el territorio valenciano y que permitía que los hogares valencianos recibieran la televisión catalana.

El cierre de los últimos repetidores de TV3 en territorio valenciano tuvo lugar en febrero de 2011, cuando ACPV los apagó porque no podían "afrontar las multas que le imponía el gobierno de Francisco Camps" por esta actividad.

A día de hoy, la entidad ha destacado la imposibilidad de reabrir estos repetidores, porque los equipos están "obsoletos". Asimismo, consideran que comprar nuevos sería "una inversión que ACPV no puede asumir" y que "tampoco tiene sentido en este momento": "Ahora es necesario que se cumpla la ley, y por tanto, se ejecute la reciprocidad de las emisiones de TV3 y À Punt", han manifestado.

Al respecto, la entidad ha acusado al actual gobierno valenciano de "mantener la censura impuesta por el PP", y creen que "no hay ninguna razón" para no poner en marcha esta reciprocidad "que no sea la cesión al chantaje de la extrema derecha".

Por ello, han defendido que "es posible técnicamente ver TV3 sin un segundo múltiplex", aunque solo podría ser este canal, y no todos los de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals y la balear IB3. Así, consideran que hacer efectiva esta posibilidad "evidenciaría la voluntad real del Gobierno valenciano de poner fin a la censura de TV3 y al mismo tiempo señalaría la responsabilidad del Gobierno español en hacer posible la reciprocidad plena", ha manifestado.