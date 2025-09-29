Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se desborda por las lluvias

Agente de Policía Local supervisa la acequia desbordada- POLICÍA LOCAL

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de València.

El temporal ha obligado a los agentes de Policía Local a revisar las zonas inundables de las pedanías norte y sur para controlar el nivel del agua de los barranco.

En La Torre, una acequia de riego a la altura de la V-30, en la calle Pintor Joan Miró, se ha desbordado sobre las 2 horas, han indicado las mismas fuentes.

Ante la acumulación del agua se ha cortado el acceso a la pedanía desde la V-30. Una Unidad de Bomberos se ha personado en el lugar y ha liberado la acequia, lo que ha permitido que el nivel del agua haya vuelto a la normalidad y se haya podido restablecer el tráfico en la zona, han apuntado desde el consistorio.

Desde el domingo por la tarde, la Policía Local de València ha tenido unidades policiales en los lugares más sensibles de las pedanías del norte y del sur, así como en los puntos más críticos de la ciudad.

Durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los túneles ni en ningún otro punto.

En lo que afecta a las pedanías, se ha realizado una vigilancia especial del caudal de agua de los barrancos. En Massarrojos se ha controlado el barranco del Carraixet, con especial atención a los puntos en los que, por la morfología de los barrancos, existen más probabilidades de que se desborde. En la parte sur los agentes han controlado el nivel de las acequias.