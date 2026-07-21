Un acertante de Artana (Castellón) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. - María José López - Europa Press - Archivo

CASTELLÓN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 21 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en Artana (Castellón), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DSL64791, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 23.400, situado en Avda. Sierra Espadán, 63.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado ha estado formada por los números 39, 8, 28, 2, 3. Las estrellas son 11 y 2. La recaudación ha ascendido a 38.330.171 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 70 millones de euros.