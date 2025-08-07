Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Novelda (Alicante)

Archivo - Interior de una Administración de Lotería (Foto de archivo). - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

ALICANTE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Novelda (Alicante) percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.090.528,10 euros. El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 03.700 de Novelda (Alicante), situado en avenida Reyes Católicos, 78.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 3, 13, 19, 21, 24 y 26. El número complementario es el 33, el reintegro el 7 y el Joker, 4717666. La recaudación ha ascendido a 11.152.065 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.000.000,00 de euros.

Además, de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen ocho boletos acertantes.