ACOGEN alerta de que si no hay medidas de continuidad, 2 de cada 3 congeneraciones estarán paradas en 2030

Jornada sobre cogeneración - ASCER

CASTELLÓ 15 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El director de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN), Javier Rodríguez, ha subrayado hoy que "si no se completa el marco de inversión y se establecen medidas de continuidad, dos de cada tres cogeneraciones en España estarán paradas en 2030", en su ponencia marco, 'Sin cogeneración está en riesgo nuestro tejido industrial y un sistema energético más eficiente, seguro y competitivo', dentro de la jornada organizada en Castellón por esta entidad y ASCER.

La cogeneración industrial española llega a esta jornada con la mitad de sus instalaciones paradas. Entre 2020 y 2025, España perdió el 50 por ciento de su capacidad de cogeneración industrial: pasó de aportar el 12% de la electricidad nacional al 6%. Trescientas veinte plantas -2.000 MW- cerraron al agotar su vida útil retributiva sin que llegara el marco regulatorio prometido para su renovación, según ha informado ACOGEN.

El sector cuantifica a nivel nacional en 1.500 millones de euros anuales la pérdida de facturación energética industrial, en 13 TWh al año el deterioro de la eficiencia del sistema y en tres millones de toneladas adicionales de CO2 el impacto medioambiental, acumulando repercusiones económicas negativas de 2.300 millones de euros anuales, además de graves problemas en la seguridad y calidad en el sistema eléctrico.

ACOGEN ha destacado que las paradas generalizadas de cogeneraciones industriales por todo el país se han originado por el retraso de cuatro años que ha acumulado el Gobierno en convocar las anunciadas subastas de cogeneración, a las que concurren las industrias para lograr un nuevo periodo de operación e inversión. Sólo en 2025 año fueron 60 instalaciones y 400 MW los que acabaron su vida útil regulada en espera de las convocatorias. Entre 2026 y 2029 agota su concesión otro centenar de plantas con 1.000 MW de capacidad.

Esta asociación ha recordado que el Gobierno tiene previsto aprobar antes del 30 de junio el Real Decreto y la orden ministerial que regularán las subastas de 1.200 MW de cogeneración. El mecanismo, que ha recibido luz verde de Bruselas en enero de 2026 bajo el régimen de ayudas de Estado (SA.114058) abrirá una primera convocatoria prevista para octubre-noviembre.

PODRÍAN CONCURRIR 30 EMPRESAS EN CASTELLÓN

El sector estima que podrían concurrir entre 100 y 200 industrias -unas 30 en Castellón- con inversiones agregadas superiores a 1.800 millones de euros en dos o tres convocatorias hasta 2028. El nuevo marco incorpora mejoras técnicas valoradas positivamente por el sector: ampliación del portfolio de inversiones elegibles -que incluirá biomasa, almacenamiento eléctrico y térmico, calderas eléctricas, bombas de calor, captura de CO2 y soluciones de digitalización-, eliminación del autoconsumo obligatorio que dejaba fuera a numerosas actividades, y la aplicación de los criterios europeos de alta eficiencia energética.

La "incertidumbre", según ha apuntado Rodríguez, está en la retribución regulada a la operación, la cifra que reciben las empresas por la electricidad vendida a la red, que no se conocerá hasta la publicación de la orden ministerial. "Solo pedimos condiciones equilibradas que cubran los costes de operación de las plantas eficientes y que garanticen una rentabilidad razonable, como dice la Ley", ha subrayado.

"No pedimos privilegios; pedimos condiciones justas para operar, competir e invertir. Serán las propias empresas, con su concurrencia o su ausencia, quienes dicten el veredicto", ha añadido.

En paralelo a las subastas, las asociaciones sectoriales -ACOGEN, COGEN España, ADAP, ANEO y AEVERSU- han promovido enmiendas en la tramitación parlamentaria de la Ley de Comercio de Emisiones para permitir que las instalaciones cuya vida útil regulatoria ha expirado o está próxima a hacerlo puedan seguir operando hasta 2031, mientras se ejecutan las inversiones derivadas de las subastas.

Una mayoría de grupos parlamentarios ha presentado ya en junio esas enmiendas. Sin esa disposición transitoria, ha advertido el sector, parte de los cierres serán irreversibles antes de que las nuevas inversiones entren en funcionamiento.

SECTOR CERÁMICO

La industria cerámica de Castellón, protagonista hoy en la jornada organizada por ASCER, es uno de los sectores directamente afectados: fábricas de azulejos y pavimentos cerámicos que confían en la cogeneración como infraestructura energética central de su proceso productivo, imprescindible para lograr los mayores ahorros de energía y preservar una competitividad clave para exportar sus productos, ha manifestado ACOGEN.

El vicepresidente de ASCER, Miguel Nicolás, ha destacado en la inauguración de la jornada que la cogeneración ha sido durante décadas una herramienta esencial para la competitividad del sector cerámico, ya que ha permitido producir simultáneamente energía térmica y eléctrica con altos niveles de eficiencia, reduciendo consumo energético, emisiones y costes.

Sin embargo "hoy nos encontramos en un momento decisivo dado que muchas instalaciones están agotando su vida útil regulatoria y, mientras tanto, seguimos pendientes de un marco estable que permita acometer nuevas inversiones y renovar capacidad industrial. Esta situación genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones empresariales en un contexto ya de por sí muy complejo", ha afirmado.

En su intervención, el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha subrayado que no piden privilegios, sino seguridad, estabilidad y reglas claras, "porque el sector representa el 32,2% del PIB total de la provincia y sostiene más de 70.000 empleos directos, indirectos e inducidos".

Por su parte, Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, ha incidido en que gobiernos y empresas tienen que ser capaces de defender ante el Gobierno de España, "con unanimidad, coherencia y contundencia", la cogeneración como una tecnología de transición y "exigir un trato justo para la cerámica".

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha defendido que "frente a la inacción del Gobierno de España y los continuos retrasos en la adopción de soluciones", la Generalitat ha venido trabajando con el sector y ha promovido propuestas legislativas orientadas a proteger y defender la cogeneración, para habilitar la convocatoria inmediata de las subastas pendientes.

Carrasco ha insistido en que la industria "no puede seguir esperando" y ha reclamado "decisiones urgentes que garanticen la viabilidad, competitividad y continuidad del sector".

En la clausura, el secretario general de ASCER ha incidido en que la cogeneración es una herramienta no solo de competitividad de una industria, sino que es una tecnología que genera arraigo en el territorio, empleo y asegura el suministro energético para la zona. Ha destacado que se está en un punto de inflexión en el que se necesita certidumbre no un panorama de subastas insuficientes y condiciones inciertas; "las empresas así no pueden planificar ni invertir", ha concluido.