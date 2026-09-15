ACPV lanza una campaña de micromecenazgo para "garantizar el futuro" del Octubre Centre de Cultura Contemporània

Cartel de L'Octubre és casa nostra' - ACPV

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) lanza 'L'octubre és casa nostra', una campaña de micromecenazgo destinada a "garantizar el futuro del Octubre Centre de Cultura Contemporània y prepararlo para las próximas décadas, coincidiendo con la proximidad de su vigésimo cumpleaños".

La entidad recuerda, en un comunicado, que desde que abrió las puertas en 2006, el Octubre "se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro de la cultura, la lengua y la sociedad civil".

Durante estas dos décadas ha acogido más de 5.000 actividades, entre conciertos, presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, debates, proyecciones de cine, jornadas, talleres y encuentros, detallan desde la asociación.

Veinte años de actividad continuada y de uso intensivo de sus espacios hacen necesarias ahora diferentes actuaciones de reparación, mantenimiento, renovación y adecuación. Por este motivo, ACPV abre la campaña a la participación ciudadana con un objetivo mínimo de 30.000 euros y un objetivo óptimo de 100.000 euros.

Con los primeros 30.000 euros se podrán abordar algunas de las necesidades más urgentes del centro, como por ejemplo la renovación de equipación básica del salón de actos, el tratamiento de las humedades y la adecuación de la sala de exposiciones, diferentes actuaciones de mantenimiento y el inicio de la sustitución de los tubos fluorescentes por iluminación LED.

Si la campaña llega a los 100.000 euros, estas actuaciones se podrán ampliar con la renovación de una veintena de equipos informáticos, nuevas mejoras en la equipación técnica y la iluminación, la adecuación otros espacios y el refuerzo de los recursos necesarios para el funcionamiento cultural, formativo y asociativo del centro.

El OCCC abrió las puertas en 2006 después de la recuperación y rehabilitación del edificio de los antiguos almacenes El Siglo, en el número 12 de la calle de Sant Ferran de València. Desde entonces, "ha sido mucho más que un espacio de programación cultural, ya que sus salas y aulas acogen actividades formativas, cursos de lengua, reuniones de entidades y colectivos, jornadas, iniciativas de la sociedad civil y proyectos culturales de disciplinas y generaciones muy diversas". El centro acoge también el Centre Carles Salvador, entidades y proyectos culturales, la librería Fan Set y la cafetería.

"ESPACIOS INDEPENDIENTES PARA LA CULTURA EN VALENCIANO"

ACPV hace un llamamiento "a las personas asociadas, al público, al alumnado, a los artistas y profesionales de la cultura, a las entidades y colectivos y, en general, a todas las personas que consideran necesario mantener espacios independientes para la cultura en valenciano y para la sociedad civil".

"Hacerse mecenas significa contribuir directamente a cuidar un proyecto construido colectivamente durante veinte años y ayudar a garantizar que continúo acogiendo cultura, lengua, formación, pensamiento y participación durante muchos años más", recalcan.

La campaña --cuya información está disponible en https://ca.goteo.org/project/l-octubre-es-casa-nostra --permite participar a partir de 10 euros y ofrece diferentes recompensas vinculadas a la historia y en la vida cultural de Octubre.