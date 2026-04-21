Acrobacias, teatro y humor llenarán el Paranimf de la UJI con el espectáculo 'De latas' de la compañía D'Click

Archivo - 'De Latas' - LORENA COSBA - Archivo

CASTELLÓ 21 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Paranimf de la Universitat Jaume I acogerá el próximo viernes el espectáculo 'De latas, una propuesta de circo contemporáneo de la compañía D'Click que combina acrobacia, teatro y humor.

Interpretada por Ana Castrillo, Hugues Gautheis y Javier García, presentan a tres personajes que habitan un universo propio en el que construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar el aburrimiento. A través del juego, el movimiento y la complicidad, los protagonistas invitan al público a sumergirse en un mundo donde lo humano y lo animal conviven en equilibrio, y donde lo inútil se transforma en belleza.

La obra propone una reflexión sobre la necesidad del otro y la importancia de compartir, y refleja que incluso en un momento de incertidumbre es posible encontrar momentos de felicidad. Sin apenas hablar, los personajes se comunican mediante el cuerpo y la acción, creando una narrativa cargada de sensibilidad, humor y simbolismo.

La compañía D'Click, creada en 2010, se caracteriza por su estilo de circo teatro, en el que fusiona disciplinas como las acrobacias con una dramaturgia teatral basada en la imaginación, la gestualidad y la poesía visual. 'De latas' es una invitación a redescubrir el juego, la creatividad y la conexión humana a través de un lenguaje escénico accesible a todos los públicos.

Por otra parte, el Aula de Teatro Carles Pons iniciará las representaciones de fin de curso en el Paranimf el jueves 23 de abril a las 19.30 horas con la obra '39', una adaptación realizada por el alumnado del curso de iniciación al teatro.

Dirigida por Regina Prades, la obra narra la huida de Richard Hannay tras ser acusado injustamente de asesinato, en una propuesta que combina acción, intriga y humor.