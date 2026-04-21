Activan la reforma del sótano del Mercado de Benicalap con la adjudicación del proyecto técnico de la obra

Fachada del Mercado de Benicalap - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio y Mercados ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto técnico de adecuación de la planta sótano del Mercado Municipal de Benicalap, "un equipamiento público clave para el abastecimiento de proximidad y la dinamización económica y social del barrio", tal y como ha anunciado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester.

El edil ha destacado en un comunicado la "importancia" de esta actuación, "ya que los mercados municipales son infraestructuras esenciales para los barrios, y por eso desde el Ayuntamiento trabajamos para garantizar que cuenten con instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales", ha dicho.

El Mercado de Benicalap está compuesto por una sala de ventas en planta baja, oficinas en la primera planta y una planta sótano donde se ubican servicios comunes como almacenes, cámaras frigoríficas, contadores, zona de aparcamiento, carga y descarga, así como aseos para vendedores autorizados.

"Esta planta presenta diversas deficiencias derivadas del paso del tiempo y de la obsolescencia de algunas instalaciones, lo que hace necesaria una intervención integral", ha explicado Ballester.

"Esta actuación permitirá mejorar de forma significativa las condiciones funcionales, técnicas y de seguridad del sótano, optimizando el uso del espacio y contribuyendo al buen funcionamiento general del mercado", ha subrayado el concejal, quien también ha asegurado que "la modernización de estas instalaciones refuerza el compromiso municipal con unos mercados municipales más sostenibles, competitivos y al servicio de la ciudadanía".

El proyecto contemplará la actualización de acabados y revestimientos, la renovación de carpinterías metálicas deterioradas y una intervención específica en la zona de aseos, donde se sustituirán los aparatos sanitarios y materiales existentes. Además, se prevé la renovación de las instalaciones eléctricas y de iluminación, incorporando soluciones más eficientes energéticamente y adaptadas a la normativa vigente.

Según el informe de la Oficina Técnica del Servicio de Comercio y Mercados, esta actuación resulta "necesaria" también para adecuar los espacios tras las recientes obras de implantación de oficinas de Servicios Sociales en el edificio, mejorando así la eficiencia en el uso de la superficie disponible.

El contrato menor de servicio para la redacción del proyecto ha sido adjudicado a Carlos García Torres, por un importe de 3.533,80 euros (IVA incluido).