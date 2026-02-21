El activista Jordi Sabaté Pons, afectado por ELA, busca sitio para ver la mascletà y Catalá responde: "Estás invitado"

Archivo - El activista Jordi Sabaté i Pons durante el acto de entrega de las Creus de Sant Jordi. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El activista Jordi Sabaté Pons, afectado por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha sido invitado por la alcaldesa de València, María José Catalá, a conocer las Fallas y vivir una mascletà.
Sabaté publicó ayer viernes un mensaje en la red social 'X' en el que apuntaba que estaba pensando en ir a València para disfrutar de las Fallas. "Nunca he ido y quiero llorar de emoción, ya que soy un amante de la pirotecnia", comentó.
Dicho esto, subrayó que no sabe si hay algunos sitios para ver una mascletà con su "severa discapacidad", por lo que dijo: "Si alguien conoce algún sitio pagando, que contacte conmigo por favor".
La primera edil contestó a este mensaje de Jordi Sabaté Pons, a quien invitó. "Querido Jordi, estás más que invitado. Disfrutarás de la pirotecnia como nunca y a mí, personalmente, me encantará conocerte. Te escribimos por privado", respondió Catalá.
Tras la invitación, el activista replicó: "¡Mil gracias, alcaldesa! De corazón te lo digo".