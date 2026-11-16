El acto de entrega de los Premis Rei Jaume I se aplaza a marzo por las elecciones

Archivo - Foto de familia durante la proclamación de los galardonados Premios Jaume I, en el Palau de la Generalitat, a 2 de junio de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acto de entrega de los Premis Rei Jaume I, que se celebra anualmente en València a finales de noviembre, se aplaza a principios del próximo marzo debido a la campaña electoral del 29N.

La nueva fecha se comunicará oficialmente una vez se cierre la agenda institucional correspondiente al acto de entrega. Se informará puntualmente de la fecha de celebración, informa la Fundación Valenciana de los Premis Rei Jaume I.

El pasado junio fueron proclamados los galardonados en la 38 edición: Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Adolfo Saiz, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; Borja Vázquez, en Revelación empresarial.