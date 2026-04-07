El actor alicantino Fele Martínez, premio Skyliner 2026 del Skyline Benidorm Film Festival

Archivo - El actor Fele Martínez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Benidorm Skyline Film Festival otorgará al actor alicantino Fele Martínez el premio Skyliner 2026 el próximo 18 de abril a las 19.00 horas, durante la gala inaugural de la décima edición del certamen cinematográfico benidormense, que tendrá lugar en el Centro Cultural.

Los responsables del festival han señalado que este galardón busca poner en valor "su generosidad, compromiso con el oficio y la capacidad de inspirar a quienes vienen detrás", ha indicado el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) en un comunicado.

El concejal de Cultura de Benidorm, Jaime Jesús Pérez, ha señalado que el actor tiene "una carrera sólida y versátil" y es "uno de los nombres más reconocidos del audiovisual español".

Asimismo, ha destacado que este galardón reconoce cada año a figuras cuya trayectoria conecta con "los valores del festival", como ha sido el caso de María Esteve, Miguel Rellán o Cayetana Guillén Cuervo. En este caso, según Pérez, Martínez cuenta con "una trayectoria que combina largometraje, televisión y teatro y mantiene una conexión real con el ecosistema de festivales".

Por su parte, la directora del festival, Beatriz Hernández, ha asegurado que el actor representa "muy bien" lo que es el festival, con "una trayectoria sólida, coherente y profundamente ligada al cine".

Además, ha apuntado que ha trabajado con algunos de los "grandes" nombres del cine español y ha mantenido una relación "constante" con el cortometraje a lo largo de toda su carrera.

Hernández también ha manifestado que el paso de Martínez por el Skyline "no ha sido puntual", sino que ha estado presente en varias ediciones con trabajos "muy relevantes", tanto como actor como director.

El Skyline Benidorm Film Festival se celebrará del 18 al 25 de abril y como cierre de la gala inaugural se estrenará el cortometraje 'Quemar al padre', de Rafa Piqueras, uno de los proyectos del Shortpitch del certamen, que es "reflejo del compromiso con el desarrollo y acompañamiento de proyectos surgidos en el propio festival". El estreno contará con la presencia del director y parte del equipo artístico y técnico.

TRAYECTORIA

Fele Martínez recibió en sus inicios el Goya a Mejor Actor Revelación por 'Tésis', de Alejandro Amenábar. Además, ha trabajado con directores como Julio Medem, Pedro Almodóvar o Álvaro Fernández Armero, entre otros. En televisión ha protagonizado algunas de las series "más populares de los últimos años", como 'Machos alfa', 'Estoy vivo' o 'La unidad'.

Asimismo, el actor alicantino tiene una "importante" vinculación con el cortometraje y con el Skyline Benidorm Film Festival, ya que en estos diez años de festival ha competido con varios trabajos, como 'Cuentas divinas', dirigido por Eulalia Ramón, que logró en 2023 el Premio del Público y fue nominado a los Premios Goya; 'Imposible decirte adiós', de Yolanda Centeno, que ganó en 2022 el premio Mejor Cortometraje de Ficción, y 'Tu día de suerte', dirigido por él mismo en 2019.