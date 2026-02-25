La actriz y cineasta María Albiñana, nueva directora de Cinema Jove

María Albiñana, nueva directora de Cinema Jove - GVA

La actriz y cineasta María Albiñana es la nueva directora del fetsival Cinema Jove de València, ha anunciado el Institut Valencià de Cultura (IVC).

El organismo ha seleccionado a la actriz, cineasta y gestora cultural como nueva responsable al frente de la 41ª edición del festival, tras un proceso de selección.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha señalado que la elección de María Albiñana "se ha realizado tras haber superado un proceso selección y entrevistas en el que también han participado 28 aspirantes, entre gestores culturales y profesionales del audiovisual valenciano que han estado vinculados muy estrechamente a la organización de Cinema Jove en algunas etapas de su trayectoria laboral o que han contado con experiencia en la gestión de otros eventos y festivales cinematográficos".

López-Jamar también ha indicado que la candidatura de María Albiñana para Cinema Jove "es la que mejor se ajusta a los planes de renovación, captación de nuevos públicos y proyección internacional del festival que queremos impulsar desde el IVC". "María Albiñana es la primera mujer en dirigir un festival que quiere seguir creciendo y que el año pasado celebró su cuarenta aniversario", ha subrayado.

El proceso selectivo ha constado de dos fases, ambas de carácter eliminatorio. La primera fase ha sido la valoración del currículo profesional, que ha contado un 60% en el total del proceso. Se ha valorado la experiencia, trayectoria profesional, relevancia de los proyectos desarrollados y adecuación del perfil a los objetivos y singularidad del Festival Cinema Jove.

Han accedido a la segunda fase de entrevista personal cinco candidaturas, seleccionadas por orden de puntuación. La entrevista personal ha contado un 40% del total del proceso. En la entrevista se ha valorado la visión artística y estratégica del festival; las capacidades de liderazgo, coordinación y comunicación; el conocimiento del contexto audiovisual valenciano, nacional e internacional, y la adecuación general al perfil del puesto.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

La Comisión de Valoración ha estado integrada por el director general del IVC, como presidente de la Comisión; y como vocales el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC y dos personas expertas de reconocido prestigio profesional en el ámbito del cine y del audiovisual.

Los expertos han sido la gestora cultural y directora de Promercat, Joana Chilet, y el director del Festival de Cine de Alicante y presidente de la Asociación de Festivales de Cine de la Comunitat Valenciana (Fescicom), Vicente Seva.

Sobre sus propósitos para el festival, María Albiñana ha señalado que su objetivo es que Cinema Jove "sea un espacio donde se celebre, descubra y consolide el talento joven; un festival pensado no solo para los jóvenes, sino para todos los públicos, edades y sensibilidades".

"Deseo acercar el festival a la ciudad de València, a su industria, a su ciudadanía y a quienes la visitan, para que cada proyección, cada actividad, refuerce la marca cultural valenciana Cinema Jove y la proyecte con orgullo más allá de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, quiero recuperar ese espíritu inicial, conectar con el 'primer público' que acompañó los comienzos del festival y seguir construyendo nuevas generaciones de espectadores y creadores", ha aseverado también la nueva directora de Cinema Jove.

María Albiñana Blanco (València, 1984) es actriz, periodista, bailarina, productora, directora y gestora cultural, con una sólida formación multidisciplinar y una amplia trayectoria internacional.

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de València, Periodismo por la Universitat de València y Danza Clásica por el Conservatorio Superior de Danza de València, su formación se completa en dos de las instituciones actorales más prestigiosas del mundo: RADA (Londres) y The Actors Studio (Los Ángeles), experiencia que define su visión global y su sensibilidad multicultural.

Ha desarrollado su carrera en cine, televisión y teatro, a la que suma una creciente labor como creadora y productora. Desde 2015 ejerce también como gestora y programadora, tras cofundar la sección de Series de Cinema Jove, que dirige desde su creación y que ha logrado posicionar como un espacio de referencia internacional en nuevas narrativas.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Su trayectoria artística incluye reconocimientos internacionales como el premio a Mejor Actriz de Comedia en LA Webfest 2014, por 'Sin vida propia', así como nominaciones en los Premios Berlanga y en festivales como New Jersey Webfest y Rome Web Awards.

En 2020 dio un salto decisivo en el ámbito creativo y de producción con 'Cancelled', serie que creó, dirigió, produjo y protagonizó, una de las primeras ficciones internacionales surgidas durante el confinamiento por la COVID-19. Con más de 3 millones de visualizaciones y premios como el Grand Jury Prize en el British Web Festival y en el Marseille Web Festival, la serie consolidó su proyección global. Su continuación, 'ReCancelled (2021)', superó los 6 millones de visionados y fue nominada a los Premios Berlanga.

En 2023 escribió, produjo y protagonizó su primer largometraje, 'UnCancelled', coproducido entre España y Australia y estrenado en cines en marzo de 2024, reafirmando su capacidad para liderar proyectos internacionales complejos.

Con un perfil que combina una formación sólida, experiencia creativa, gestión cultural e internacionalización, María Albiñana Blanco asume la dirección de Cinema Jove con una mirada contemporánea, integradora y orientada a fortalecer la posición del festival en el panorama global.