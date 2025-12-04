El acuerdo entre Educación y profesorado experto de FP para desconvocar la huelga se firmará el 9 de diciembre

Una concentración para reclamar mejoras en las condicione sde profesorado experto de FP - STEPV

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre la Conselleria de Educación y el Comité de Huelga de profesorado experto y especialista de FP se firmará el próximo 9 de diciembre, según han anunciado fuentes sindicales, que apuntan que una vez se ha nombrado a la nueva consellera, Maria del Carmen Ortí, y el departamento deja de estar en funciones ya se puede suscribir el pacto.

La reestructuración del anterior Consell liderado por Carlos Mazón dejó en suspenso, ras su dimisión, la firma del acuerdo entre el profesorado experto de FP y especialista de régimen general que se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Una vez ha tomado posesión el nuevo gobierno, con Juanfran Pérez Llorca a la cabeza, "la Conselleria ha fijado el 9 de diciembre como fecha para firmar el acuerdo y enviará próximamente el documento definitivo, a pesar de que han informado que se han aceptado las últimas propuestas del colectivo, fundamentalmente que los contratos estén modificados como muy tarde el 15 de diciembre, para tener garantías que se aplicará el acuerdo de forma inmediata", explica el comité de huelga en un comunicado.

Este órgano recalca que esperará a la firma del acuerdo para desconvocar la huelga indefinida, "pero todo apunta a que el documento definitivo será aceptado por el colectivo y, finalmente, se procederá a la desconvocatoria del paro", auguran.

El profesorado experto y especialista celebra que, "finalmente, la Conselleria ha negociado una solución para el colectivo". En ese sentido, consideran que "la convocatoria de la huelga indefinida y el seguimiento masivo de esta ha sido la clave para llegar a un acuerdo con la administración".