Una acusación pide a la jueza de la dana que requiera a À Punt imágenes emitidas por TVE que "no constan en la causa"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una acusación popular, la que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana que requiera a À Punt --la radiotelevisión pública autonómica-- imágenes y sonidos que grabó el 29 de octubre de 2024 y que, pese a que han sido emitidas por RTVE, "salvo error u omisión, "no constan en la causa".

En esta secuencia, entre otras cosas, la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, explica: "Es una explosión, una explosión meteorológica nunca conocida en años. Esa es la palabra. Es una explosión. Es que ha habido hasta tornados. Yo cuando estaba en Carlet había un tornado (...) Pero en todas partes. En Chiva, en Utiel... En Utiel es que no pueden acceder, no saben lo que hay. Ni la UME".

En el escrito remitido por la representación legal de ACPV, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que a finales de octubre RTVE emitió el documental 'Cecopi: les hores critiques', donde se incorporan fragmentos de un plano secuencia, de vídeo y audio, cuya grabación se realizó por À Punt, la cadena que suministraba las imágenes durante la emergencia, pero al que Televisión Española accedió posteriormente con sonido.

"SALVO ERROR U OMISIÓN"

Esta parte remarca que, examinados todos los archivos remitidos por la cadena pública valenciana al tribunal, "salvo error u omisión", precisa, "no consta como remitido ese plano secuencia".

De acuerdo a los rótulos que constan en el documental, reflejando el audio que se emite, Salomé Pradas, a última hora de la tarde, cuando ya había llegado a la sede del 112 el 'president', Carlos Mazón, expone: "Es una explosión, una explosión meteorológica nunca conocida en años. Esa es la palabra. Es una explosión. Es que ha habido hasta tornados. Yo cuando estaba en Carlet había un tornado (...) Pero en todas partes. En Chiva, en Utiel... En Utiel es que no pueden acceder, no saben lo que hay. Ni la UME".

En la solicitud, se transcribe la conversación reproducida en los rótulos del documental, según los cuales Carlos Mazón comenta: "Voy a llamarla (a la delegada del Gobierno)", a lo que Pradas contesta: "No, no, llámala. Si está conectada, President". El 'president' dice que está sin cobertura y la entonces consellera llama a la delegada porque ella sí tenía capacidad y se la pasa a Mazón.

"Como hemos indicado, --explica ACPV-- hemos accedido a partes de estas conversaciones bien por los brutos remitidos por Emergencias, bien por los brutos remitidos por À Punt, pero no algunas de las imágenes emitidas con origen en ese plano secuencia con sonido que fue grabado por À Punt".

Por todo ello, ACPV pide que se incorpore a las actuaciones el vídeo emitido por RTVE, requiriendo copia del mismo al centro regional del canal público en la Comunitat Valenciana y que se inste a À Punt a fin de que "verifiquen en sus archivos las imágenes y sonido que constan en el cuerpo de este escrito y remitan las mismas al tribunal al no constar, salvo error u omisión, las mismas".