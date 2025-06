La ADCV estrena una identidad visual "valiente y honesta" en su 40 aniversario para dar voz a los diseñadores

Arranca un año cargado de actividades para fortalecer la conexión del sector con la sociedad, con charlas en bares, talleres y rutas por la Comunitat

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) ha iniciado una nueva etapa con el estreno de una identidad corporativa "valiente, honesta y alejada de cualquier artificio", centrada en comunicar la importancia del diseño para la sociedad y en dar voz a los diseñadores valencianos. La nueva imagen, que coincide con su 40 aniversario, va más allá de un simple logo y busca perdurar en el tiempo.

Tras 40 años que "no han sido fáciles", en palabras del presidente de la ADCV, Ramón Arnau, los diseñadores valencianos quieren "seguir construyendo" junto a los profesionales y empresas y las administraciones para caminar hacia "un ecosistema del diseño fuerte, sólido, sostenible y capaz de adaptarse a retos futuros". Este compromiso se articula, de manera simbólica, a través de su nuevo nombre (el anterior era Associació de Dissenyadors) y el cambio de identidad corporativa.

La renovada imagen se ha presentado al conjunto de ADCV, que cuenta con más de 300 diseñadores asociados, en la Festa XL celebrada este viernes por la noche en Feria Valencia. También se ha dado a conocer el calendario de actividades y eventos por la efeméride, entre ellos una edición especial de la Valencia Disseny Week.

ADCV: es la nueva identidad gráfica de la entidad, que va más allá de lo estrictamente visual y se concibe como una herramienta de comunicación que refleja su compromiso con el diseño y su papel activo en el ecosistema creativo, institucional y social. Refleja todo lo que es y hace ADCV: pedagogía, divulgación, promoción, investigación, conservación, relación institucional y diálogo con la sociedad.

"Hay más intención que diseño", describe el presidente de la ADCV sobre una imagen en la que el diseñador Ibán Ramón se ha dado el "pequeño capricho" de incluir el signo ortográfico de los dos puntos detrás de las siglas para llamar la atención sobre lo que sigue. El logo, que se implanta desde este viernes, cuenta con una tipografía más neutra y armónica que la anterior para que pueda acompañar las marcas del resto de proyectos.

Se pretende que "cualquier diseñador se sienta cómodo" con esta identidad, que se asuma como "algo propio y no ajeno" y que "la forma no se apodere del mensaje". "No nos dedicamos a dibujar ni a preparar soluciones interesantes, sino a pensar", resume el diseñador, que avanza que el logo irá "absolutamente desnudo" en la cartelería.

Al margen de la nueva identidad, la ADCV no contempla dejar el edificio de Las Naves como sede para 'mudarse' al centro de València, al menos "a corto plazo", explica su gerente y directora de proyectos, María Navarro. Sí está previsto celebrar a final de año una asamblea extraordinaria para votar los nuevos estatutos de la asociación, con la intención de "hacerlos más sostenibles e inclusivos y adaptarlos al futuro".

DE CITAS EN BARES A UN DEBATE SOBRE LA IA

La programación del aniversario combina iniciativas históricas de la ADCV y propuestas que buscan reforzar la conexión del diseño con la sociedad. Se recuperan los encuentros informales entre colegas bajo el título 'Bareando', con "invitados sorpresa" y una primera edición que tendrá lugar a final de junio; el espacio de debate participativo 'Cuadrilátero', que vuelve poniendo el foco en la compleja relación entre 'IA y creatividad', y se da continuidad a las jornadas 'Diseño con impacto positivo' en su cuarta edición.

Entre las nuevas iniciativas, los 'Talleres XL' permitirán experimentar diferentes disciplinas, técnicas y herramientas, con cuatro previstos este año junto a Impresum, Sirope Lab, Makea y Mang Sánchez. 'Disseny a peu de carrer' invitará a explorar el diseño en su contexto cotidiano a través de recorridos por localidades valencianas, cuyo calendario todavía se está cerrando.

En otoño, la ADCV participará como habitualmente en la feria Hábitat Valencia, una de las citas más importantes para el sector. Entre las acciones en este certamen, retomará otro de sus formatos históricos, 'Altavoz', y el Moviment de Disseny Emergent (MoDE) dará visibilidad al talento joven y organizará espacios de experimentación.

VALENCIA DISSENY WEEK

La decimosexta edición de la Valencia Disseny Week (VDW) se celebra hasta el próximo jueves con una veintena de propuestas organizadas junto a profesionales, estudios, empresas, instituciones y espacios creativos. En esta ocasión se aplaza a junio para coincidir con el aniversario, tras lo que el próximo año se decidirá la fecha en función del resultado.

La jornada de este sábado está marcada por Paradís 2025, evento de la Fundació del Disseny que reunirá en CaixaForum València a figuras clave del diseño internacional y local. Bajo el comisariado de Wences Sanz y la dirección de arte de Sayavera, participan ponentes como Andrea Trabucco-Campos (Pentagram NY), Vasilis Marmatakis, Marta Botas, Clap Studio, Pedro Cebrián (Ferrari), Espuma Corp, Meritxell Casamira o el colectivo Wozere. Concluye con una fiesta nocturna.

Entre las propuestas expositivas destaca 'LLEGAT. Dèsset pioners del disseny interior valencià', organizada por el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior (CDICV) en la EASD. Se trata de un homenaje documental a 17 pioneros del diseño de interiores valenciano, con materiales procedentes del Arxiu Valencià del Disseny.

'FALTAL, GRACIAS': CHARLA SOBRE FALLOS DE DISEÑADORES

El MoDE promueve el encuentro 'Fatal, gracias...??', un ciclo de charlas breves donde diseñadores y creativos comparten proyectos fallidos, decisiones erróneas, errores técnicos o tropiezos profesionales.

Otras ponencias y charlas incluidas en el programa son 'Confort urbà: tres mirades des del disseny', que organiza la Associació La Plaça (Debats), con Nacho Lavernia, Kike Correcher y Marisa Gallén; 'Diseñar lo invisible: Cómo diseñar productos digitales con impacto positivo', organizada por EDEM, y 'Ecodisseny com a motor de la innovació industrial' por el estudio Curial. También la presentación de proyectos del máster en Diseño de Producto del CEU', organizada por Odosdesign, o la conjunta de Annud y Cosín Estudio 'Diseño, Cultura, Territorio'.

REABRE UN ESTUDIO DESTRUIDO POR LA DANA

El estudio Angelgráfico organiza una fiesta para celebrar la reapertura de su estudio, que fue destruido por la dana. Además, se impartirán los talleres 'De la idea al mercado. Pasos para lanzar una marca al mercado', por parte de Brandsummit; 'Diseño bioinspirado a través del inventario de formas', de Clausell Studio; un workshop sobre rotulación tradicional, de Nico Barrios, y dos talleres de estampación y diseño de estampados de Davante / MasterD y Ángela Baeza.

El programa se completa con las Design Walks, entre ellas una ruta por el barrio del Carmen de València que recorrerá Brandsummit, Meteorito y Filmac, y las jornadas de puertas abiertas en los estudios Nacho Timón Diseño Industrial, PackCo, Brand and Packaging y Studio Glasserie: Taller de vidrieras artísticas. Y se prevé colaborar de nuevo con el festival Miradors de l'Horta, que llena la huerta de València de instalaciones efímeras.