La adicción al juego se situó en 2025 en la segunda causa de tratamiento en Patim, desplazando al alcohol

Preesentación de la Memoria de Patim de 2025 - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La adicción al juego se situó en 2025 en la segunda causa de tratamiento en Patim, por detrás de la cocaíana, y desplazando al alcohol al tercer lugar, según los datos de la Memoria de esta entidad correspondiente al pasado año y que ha sido presentada este miércoles.

Así, la Memoria desvela que más de la mitad de los casos de ludopatía ya se desarrollan en entornos digitales y que el juego patológico alcanza al 26 por ciento de las prsonas atendidas, en un contexto marcado por el inicio precoz, el policonsumo y la creciente presencia de problemas de salud mental.

Según ha explicado el presidente de Patim, Frascisco López y Segarra, "se dibuja un escenario donde la ludopatía y el consumo de varias sustancias al mismo tiempo ganan terreno con rapidez, muchas veces sin que la persona sea constiente de esta realidad, y actúan como catalizadores de vulnerabilidades múltiples".

El juego patológico, según la Memoria de Patim, ya representa uno de cada cuatro casos atendidos. El 57,4% de los problemas de ludopatía se desarrollan en entorno digitales, frente al 42,6% que se vinculan al juego presencial. Las apuestas deportivas (26%) y las máquinas tragaperras (25%) concentran la mayor parte de estas prácticas.

El presidente de Patim ha criticado que en estos momentos no haya cumplimiento de los perímetros saludables por parte de los salones de juego debido a la moratoria de la ley; mientras que ha abogado por reglamentar más el juego en las pantallas. "Las adicciones a la pantalla es un problema en silencio clínico familiar, que solo estalla cuando hay juego y éste produce pérdidas", ha añadido.

PERFILES

Según Patim, el 85% de las personas atendidas en 2025 inició el consumo -de sustancias o conductas adictivas- antes de los 18 años. El 45% de las personas que recibieron tratamiento reconoce el uso de la cocaíana como sustancia principal o la combina con alcohol y juego. Para Francisco López y Segarra, resulta "muy preocupante que cocaína, juego y alcohol estén presentes en nueve de cada diez intervenciones que realiza Patim".

A ello se suma la elevada incidencia de la patología dual -diagnosticada en el 31% de los casos-, lo que -según Patim- confirma la estrecha relación entre adicciones y salud mental. En el 88% de los casos atendidos está prsente la ideación suicida, "lo que apunta a un malestar profundo que atraviesa los distintos perfiles y obliga a reforzar los dispositivos de atención psicológica", según Patim.

El presidente de Patim también ha indicado que se observa un envejecimeinto progresio de la población que acude a alguno de los cinco servicios especializados que gestiona la entidad en Castellón y Valencia. El 53% de los usuarios tiene más de 42 años y cerca del 30% superar los 50, "lo que refleja trayectorias de consumo prolongadas y, en muchos casos, invisibilizadas durante años".

Por otra parte, López y Segarra ha manifestado que la brecha de género sigue siendo una asignatura pendiente. Solo el 24,7% de las personas en tratamiento son mujeres, pese a que suelen presentar mayores niveles de vulnerabilidad. El único recurso de Patim en el que la población femenica es mayoritaria es el servicio de empleo, que ha logrado 14 inserciones laborales en 2025.

El informe de Patim también pone el foco en las limitacines estructurales del sistema. Así, durante el último año, Patim ha prestado un servicio a 1.325 personas a través de 32 programas distintos. No obstante, el 31% de ellos no ha recibido financiación alguna para su ejecución a pesar de que, a través de ellos, se ha atendido a 422 personas.

"Una falta de recursos a la que hay que sumar el golpe que ha supuesto este año quedar fuera del reparto el IRPF autonómico", ha resaltado el presidente de Patim. A pesar de ello, la entidad mantiene su actividad investigadora y su participación en redes tanto el Tercer Sector como de instituciones.

En cifras globales, Patim atendido a 476 personas dentro del área de prevención, 575 en sus servicios asistenciales -tratamiento-, 234 en asesoramiento y 140 utilizraon el servicio de integración laboral.

Respecto al presupuesto de la entidad, Fracisco López y Segarra ha explicado que en 2009 Patim disponía de 1 millón de euros y cayó a 250.000 euros, y ha tardado en remotar 16 años para poder alcanzar en 2025 la primera cifra. "Fue un crisis por cambios políticos e ideológicos que nos dejaron arruinados", ha subrayado.