ADIF invertirá 7,8 millones en reforzar la fiabilidad de las instalaciones eléctricas en la línea Silla-Gandia

Ubicación de la subestación - ADIF

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

ADIF ha licitado, por importe de 7.819.645,1 euros, el contrato para la construcción de una nueva subestación eléctrica de tracción en Gandia (Valencia), que permitirá aumentar la "fiabilidad" de las instalaciones y garantizar una "mejor prestación" del servicio de la línea C1 de la red de Cercanías de València.

Con la nueva subestación, que dará respaldo a las ya existentes en Cullera y Xeraco, en la línea Silla-Gandia, "se pretenden optimizar los parámetros de funcionalidad, fiabilidad y disponibilidad del sistema de electrificación, así como garantizar la continuidad de la corriente eléctrica en caso de fallo en un tramo con una elevada densidad de circulaciones, reduciendo de este modo la afectación a la explotación ferroviaria en caso de incidencia", ha explicado el administrador ferroviario en un comunicado.

A su vez, la nueva instalación proyectada también aportará y reforzará la tensión necesaria al ramal entre Gandia Mercancías y Playa de Gandia.

Estas obras se enmarcan en el desarrollo del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, que está desplegando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el objetivo de mejorar el estado de las infraestructuras e instalaciones ferroviarias de esta red para incrementar las condiciones de eficiencia y eficacia del servicio, a la vez que pretende potenciar el ferrocarril como medio de referencia para el transporte de proximidad.

La nueva subestación de Gandia estará equipada con dos grupos de tracción, cada uno de ellos con una potencia de 3.000kW. La actuación también incluye la construcción de una nueva línea de acometida subterránea de 20kV que alimente la futura subestación desde la SET Iberdrola Gandia, ubicada en la Avenida Valencia.