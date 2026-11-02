El adiós a Miquel Navarro llena su casa-taller de Mislata: se va un "escultor universal" y una "bellísima persona"

Capilla ardiente del escultor Miquel Navarro en su casa-taller de Mislata - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La casa-taller de Miquel Navarro en Mislata (Valencia) se ha llenado este martes para despedir al artista, fallecido a los 81 años, y donde tanto políticos como representantes del mundo del arte, amigos o vecinos, muy emocionados, han alabado al "escultor universal", de quien han subrayado que era, además, una "bellísima persona", "entrañable", "generoso", "sensible" y un "niño mayor".

El artista valenciano, figura clave de la escultura y magistral evocador de ciudades escultóricas, nació en Mislata en 1945, y está considerado como uno de los nombres fundamentales de la 'Nueva Escultura Española'. En 1986 le fue concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas, galardón que figura en su currículum junto a otras importantes distinciones como el Premio Julio González en 2008.

La Casa-Taller de la Fundació Miquel Navarro, un sueño que el autor pudo cumplir este verano al abrir como espacio dedicado a su legado, ha sido el lugar elegido para instalar durante la mañana de este lunes su capilla ardiente por la que han pasado representantes políticos, del mundo de la cultura, amigos y vecinos para despedirle y dejar su recuerdo en el libro de firmas.

El ataúd con los restos mortales del artista, bajo su gran fotografía, ha sido colocado en el centro de una sala, rodeado de flores y familiares que han recibido el pésame y los abrazos de los asistentes a la despedida. En el exterior, muchas más de distintos colectivos.

Entre los asistentes, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha afirmado que hoy despiden "al hombre pero mantendremos su legado para siempre, porque era uno de los mejores artistas contemporáneos de esta época y, desde luego, un lujo, un honor que haya sido valenciano, un valenciano extraordinario.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado por su parte que hoy es un día "muy triste" para la ciudad, de la que Miquel Navarro era Hijo Adoptivo y donde lega obras como la 'Pantera Rosa' o el 'Parotet'. Un "artista enorme" detrás del cual había una "persona maravillosa que nunca quiso salir de su casa, de su Mislata, de su Valencia, que siempre construyó desde aquí, desde la 'terreta', admirado y enamorado de su tierra e intentando proyectarla al máximo posible", ha alabado.

Igualmente, el primer edil de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha resaltado que Miquel Navarro era un "hombre bueno, generoso, sensible y que nos enseñó a toda la ciudad el valor que tiene el arte como columna vertebral de la civilización, como él muchas veces decía". "Ahora nos corresponde a nosotros con más intensidad, defender, proteger y difundir su legado, su vida, su obra para que las futuras generaciones sepan quién era Miquel, lo que hacía Miquel y el valor que tenía el arte para la sociedad".

Su amigo y fotógrafo Mateo Gamón lo ha definido como "un niño mayor", "muy feliz y muy buena persona": "Es un gran escultor español, más que valenciano" y de cuya obra destaca, sobr etodo, la pública.