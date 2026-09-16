Adjudicado el contrato de arrendamiento de los Sorolla de la Hispanic para su exhibición en València

Archivo - El Museo de la Ciudad de Valencia se prepara para recibir un conjunto de cuadros del pintor valenciano Joaquín Sorolla. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha adjudicado el contrato de arrendamiento de la colección de obras de Joaquín Sorolla titularidad de la Hispanic Society of America de Nueva York, para permitir la exhibición en València --en primer lugar en el Museu de la Ciutat y después en el Palacio de las Comunicaciones-- de un conjunto de 218 obras del creador.

El pasado mes de julio, el pleno del Consell autorizó este contrato, que alcanza un valor estimado que asciende 19.750.178,02 euros por un plazo de 15 anualidades. La Plataforma de Contratación del Sector Público publica ya la adjudicación a la institución cultural estadounidense.

Ello se enmarca en el acuerdo suscrito el 24 de julio de 2025 entre la Generalitat y la Hispanic Society of America para la creación en la ciudad de València de un espacio expositivo de carácter museístico destinado a albergar la colección de obras de Sorolla perteneciente a la Hispanic.

El contrato hará posible que la València acoja "de forma estable" una de las colecciones "más relevantes" del pintor conservadas fuera de España, "reforzando el papel de la ciudad como referente internacional en la difusión y estudio de su legado artístico", según el gobierno autonómico.

Además, la iniciativa permitirá acercar al público valenciano, nacional e internacional el patrimonio cultural de la Hispanic Society of America, "una institución estrechamente vinculada a la figura de Sorolla y a la conservación y difusión de su obra".

La duración inicial prevista para el contrato será de cuatro años, con la posibilidad de tres prórrogas sucesivas. Dos de ellas podrán alcanzar una duración máxima de cuatro años cada una y la última tendrá una duración máxima de tres años, lo que permitirá extender la vigencia total hasta 15 años.