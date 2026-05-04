La admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas arranca el 18 de junio con proceso telemático

Archivo - Imagen de recurso de enseñanza de idiomas. - JCCM - Archivo

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado la resolución que regula la admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para el próximo curso. Como novedad, este año el procedimiento es íntegramente telemático para todas las personas interesadas en cursar enseñanzas de idiomas en la Comunitat Valenciana, al incorporarse al trámite telemático la admisión a cursos complementarios.

Para acceder por primera vez es requisito tener dieciséis años o cumplirlos en el año en que se inician los estudios en las escuelas oficiales. Los mayores de catorce años también pueden acceder para estudiar un idioma distinto a la primera lengua extranjera que cursan en la ESO.

El asistente telemático para la convocatoria ordinaria estará disponible desde las 12.00 horas del 18 de junio hasta el 3 de julio de 2026. Los solicitantes podrán elegir hasta cincuenta combinaciones horarias y un máximo de tres idiomas en los cursos curriculares --o de cuatro idiomas en los cursos complementarios--; con la posibilidad de seleccionar varias escuelas y varias modalidades (ordinario, intensivo, semipresencial, a distancia).

Una vez adjudicadas las vacantes el 10 de julio, el alumnado deberá formalizar la matrícula y abonar las tasas del 10 al 24 de julio. La omisión de este trámite implicará la renuncia a la plaza escolar adjudicada, que volverá a ofrecerse en el siguiente periodo.

Para quienes no obtengan plaza en junio, se abrirá una convocatoria extraordinaria del 4 al 10 de septiembre de 2026 en el asistente telemático. Los resultados de esta segunda adjudicación de vacantes se darán a conocer oficialmente el día 14 de septiembre.

El personal docente en activo que desee participar en el programa PIALP deberá realizar su solicitud previa en OVIDOC del 25 al 29 de mayo. Estos alumnos podrán cursar inglés, francés y valenciano sin tener que abonar las tasas de matrícula, apertura, ni tarjeta de identidad del alumno.

TEST DE CLASIFICACIÓN

Las personas que acrediten un dominio suficiente de un idioma pueden realizar un test de clasificación para acceder directamente al curso y nivel que les corresponda. La inscripción para estos test debe formalizarse en la EOI correspondiente siguiendo su calendario y procedimiento propio.

Finalmente, el periodo de últimas vacantes se abrirá tras finalizar la matrícula ordinaria y se mantendrá abierto hasta el 31 de enero de 2027. Cada escuela oficial publicará en su página web la información específica sobre las plazas disponibles en esta fase.