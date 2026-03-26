Los adolescentes perciben el móvil como socialmente inapropiado en el contexto deportivo, según un estudio de la UV

(De Izquierda A Derecha). Octavio Álvarez, Alfredo Zarco Alpuente, Paula Samper García E Isabel Castillo. - UV

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universitat de València sobre psicología del deporte en adolescentes señala que la actividad deportiva aporta beneficios extra a la salud física, al convertirse en un espacio que favorece la desconexión digital. El estudio, publicado en la revista Psychology of Sport & Exercise, ha entrevistado a grupos de jóvenes federados y los resultados muestran cómo, en el contexto deportivo, el móvil pierde importancia para los adolescentes.

En el estudio --de Alfredo Zarco Alpuente, Octavio Álvarez, Isabel Castillo y Paula Samper García, personal investigador de la Facultat de Psicología-- han participado adolescentes de 14 a 19 años practicantes de hasta doce deportes diferentes. El análisis identifica tres claves a través de las cuales la desconexión digital tiende a producirse en el contexto deportivo: una dimensión social, una dimensión experiencial y una dimensión física, ha apuntado el centro universitario en un comunicado.

En la dimensión social, los análisis muestran que, en muchos espacios y momentos del deporte, "el uso del móvil deja de verse como adecuado". Los relatos apuntan que existen normas compartidas que asocian su uso con la distracción, falta de implicación o escaso respeto al grupo o personal deportivo.

En la dimensión experiencial, el trabajo recoge que, durante la práctica, el 'smartphone' puede dejar de ocupar el centro de la experiencia sin que ello responda necesariamente a una decisión consciente. Cuando los adolescentes están implicados en entrenar o competir, describen que "no piensan" en el móvil. Los deportes practicados por los jóvenes del estudio son fútbol, gimnasia rítmica, baloncesto o natación, entre otros, siendo un 60 por ciento grupales.

En la dimensión física, el estudio muestra que durante la práctica deportiva el teléfono suele quedar guardado y fuera del alcance de los jóvenes. Además, el móvil resulta "poco compatible" con las exigencias corporales de entrenar o competir, lo que reduce sus posibilidades de uso y favorece la desconexión.

El estudio propone desplazar la extendida idea de que la desconexión depende únicamente del autocontrol individual. Frente a ello, apuntan a que la desconexión también es una experiencia situacional, favorecida por contextos que la hacen posible, legítima y poco costosa.

"El deporte aumenta la distancia entre los adolescentes y el móvil porque emerge de las condiciones físicas de la práctica, la regulación social del contexto deportivo y la implicación en la actividad, sin vivirse necesariamente como una renuncia o una imposición", ha argumentado Alfredo Zarco Alpuente, primer firmante del artículo.

En este sentido, se plantea que el deporte podría ofrecer un contexto de desconexión digital de bajo coste en una vida cotidiana dominada por la conectividad permanente. La investigación encuentra que, "más que prohibir el uso del móvil, el deporte genera unas condiciones en las que este pierde relevancia de forma natural mientras la actividad está en marcha".

La investigación sugiere que esta misma lógica podría extenderse a otros contextos y plantea abrir una reflexión práctica para familias, centros educativos, clubes y profesionales que trabajan con adolescentes y buscan disminuir el uso de la pantalla.

En palabras de Alfredo Zarco Alpuente, "la desconexión digital puede promoverse creando contextos significativos, socialmente compartidos y absorbentes para los adolescentes". En otras palabras, a su juicio, "más que pensar solo en restringir pantallas, conviene preguntarse qué actividades logran captar de verdad la atención del adolescente y generan espacios donde estar sin el móvil no se vive como un castigo, sino como algo natural".

METODOLOGÍA

En este estudio, Alfredo Zarco Alpuente, Octavio Álvarez, Isabel Castillo y Paula Samper-García han realizado una investigación cualitativa de enfoque interpretativo con veinte adolescentes deportistas para comprender cómo viven, explican y dan sentido a la desconexión digital en el contexto deportivo. Esta investigación cuenta con la ayuda FPU22/01588 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.