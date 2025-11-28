El adorno de la Casa Consistorial completa la decoración navideña de la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Alicante, en la plaza del Ayuntamiento, a 28 de noviembre de 2025 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha comenzado a completar la decoración navideña de la plaza del Ayuntamiento con el adorno floral de la fachada de la Casa Consistorial. Esta se une al belén gigante, Libro Guinness de los Récords desde 2020, así como al alumbrado extraordinario que circunda el perímetro de este enclave y a la visita al belén del zaguán, que, bajo el lema 'Hace 2025 años nació en Belén', ha montado la Asociación de Belenistas, que preside Alejandro Cánovas.

Los empleados de la empresa concesionaria STV Gestión, dependientes del departamento de Zonas Verdes de la Concejalía de Parques y Jardines, que dirige Rafa Alemañ, han situado en la fachada dos arcos y otras tantas columnas de Navidad. Todo, sobre fondo verde, elaborado con material vegetal natural con los colores propios de la Natividad como son plata, cobre, y oro viejo, según ha informado el consistorio en un comunicado este viernes.

Otros adornos navideños, dependientes de esta Concejalía, son los tres abetos gigantes situados en la avenida del General Marvá, elaborados con ramas naturales y que obran el efecto de parecer nevados.

También las leyendas 'Bon Nadal' y 'Feliz Navidad', localizadas frente a la estación de Adif y en la Explanada (aunque esta no se pondrá hasta el próximo lunes debido a la maratón del domingo), los tres bastones simulando caramelos en la Puerta del Mar y el belén luminoso decorado con flor, sobre un manto vegetal y adornado con flor de Pascua, instalado en la plaza de Calvo Sotelo.

FERIA DE LOS CABALLITOS

La Feria de los Caballitos, la que se instala en Rabasa y monta la Asociación Provincial de Industriales de Feria de Alicante (Apifa), abre este viernes sus puertas hasta el 18 de enero de 2026. Sus horarios son, entre semana, de 17.00 a 00.00 horas; viernes, sábado y vísperas de festivo, de 17.00 a 01.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 01.00 horas, y, del 20 de diciembre al 6 de enero, desde las 11.00 hasta las 01.00 horas.

Una de las novedades de esta Navidad en Alicante se sitúa en el parque de Canalejas con un árbol, de 13 metros de altura, convertido en atracción recreativa para mayores y pequeños. Su mecanismo permite a los usuarios "flotar" entre las ramas de ese abeto, como si formaran parte de una de las guirnaldas del mismo.

Estará en funcionamiento desde este viernes y hasta el 7 de enero en los siguientes horarios: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas, salvo el 24 y el 31 de diciembre. Estos dos días, estará desde las 11.00 hasta las 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, la Casita de San Nicolás, en la plaza Séeca, se ha convertido con el paso de los años en una de las atracciones "más solicitadas" de la Navidad alicantina, según ha detallado el consistorio.

A las cuatro horas de abrirse el plazo de la cita previa en la web municipal, ya se habían cerrado 5.471 solicitudes del total de las 5.950 ofertadas. Las de los fines de semana se agotaron en ese corto plazo de tiempo. Los primeros en acceder a ella, después de su inauguración programada para este sábado, lo harán a partir de las 12.00 horas. Permanecerá abierta hasta el miércoles 24 de diciembre.

FERIA INFANTIL EN LA PLAZA SÉNECA

Igualmente, la plaza Séneca acogerá desde el domingo 30 de noviembre y hasta el 7 de enero de 2026 la Feria Infantil de Navidad. Los horarios son, hasta el sábado 20 de diciembre, de 17.00 a 21.30 horas, salvo sábados, domingos y festivos (de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.30 horas) y del 21 de diciembre al 7 de enero (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.30 horas).