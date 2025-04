Adriana Ugarte, 'Premio Ciudad de Alicante' del Festival Internacional de Cine de Alicante de 2025

ALICANTE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adriana Ugarte recibirá el 'Premio Ciudad de Alicante' de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. Este galardón, que reconoce la trayectoria de jóvenes actores y actrices del país, se entregará en la gala inaugural del certamen, que se celebrará el próximo 17 de mayo en el Teatro Principal de Alicante.

La actriz, nominada al Goya a la mejor actriz revelación por 'Palmeras en la nieve', tiene una "destacada trayectoria en cine y televisión" y "resalta su versatilidad y talento", según ha señalado la organización del certamen en un comunicado.

"Para mí es un privilegio recibir este premio, me hace muchísima ilusión y me siento muy honrada. Alicante es una tierra magnífica y quiero agradecer de corazón que hayan pensado en mi para entregar este premio. Cosas así me llenan de energía para seguir entregándome y esforzándome en mi profesión con la pasión que siento", ha señalado Ugarte.

Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha destacado la carrera de esta actriz, "que inició su carrera protagonizando cortometrajes y se ha consolidado en nuestro país por su gran talento, ha rodado con directores como Almodóvar y tiene una excelente proyección". "Para nosotros es un honor unir el nombre de nuestra ciudad y nuestro festival a Adriana Ugarte, a quien estamos seguros veremos en infinidad de exitosos trabajos", ha añadido.

El 'Premio Ciudad de Alicante' lo recibió el pasado año el actor Javier Pereira. En ediciones anteriores fueron galardonados actores y actrices como Nathalie Poza, Dani Rovira, Inma Cuesta, Juana Acosta, Verónica Echegui, Irene Escolar, Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala, Hugo Silva o Marta Etura.

TRAYECTORIA

Según ha resaltado la organización del certamen, Ugarte es una de las actrices "más destacadas de la cinematografía y la televisión española, con una carrera que abarca más de dos décadas de éxito y versatilidad". Inició su andadura profesional en 2001 con el cortometraje 'Mala espina', dirigido por Belén Macías, y desde entonces ha protagonizado diversas producciones "que la han consolidado como una de las intérpretes más queridas y respetadas del panorama artístico español".

En televisión, realizó el papel de Victoria Márquez en la serie 'La señora' (2008-2010), "que la catapultó a la fama". Su interpretación de Sira Quiroga en 'El tiempo entre costuras' (2013) "le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica, convirtiéndose en una de las actrices más aclamadas del medio". A lo largo de los años, ha realizado otras producciones televisivas como 'Habitaciones cerradas' (2015), 'Parot' (2021) y 'Heridas' (2022), adaptación española de la serie turca 'Madre'.

En el ámbito cinematográfico, ha protagonizado películas como 'Cabeza de perro' (2006), por la que fue nominada al Goya a la mejor actriz revelación; 'Palmeras en la nieve' (2015), junto a Mario Casas; 'Julieta' (2016), dirigida por Pedro Almodóvar; 'Durante la tormenta', de Oriol Paulo (2018); 'Enamorado de mi mujer', de Daniel Auteuil, y 'Lobo feroz', de Gustavo Hernández.

Actualmente, Ugarte está inmersa en el rodaje de 'Tal vez', ópera prima de Arima León, donde interpreta a la conocida trapecista Pinito del Oro, un papel que "promete continuar consolidando su versatilidad como actriz y su presencia en el cine español".

El Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 17 al 24 de mayo, cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Oficce, el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), À Punt Radiotelevisió Valenciana y otras empresas colaboradoras.