La ADSCV amplía hasta el 15 de octubre el plazo para presenta trabajos a los X Premios de Periodismo Socio-Sanitario

VALENCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) ha ampliado hasta el 15 de octubre el plazo de presentación de trabajos para la décima convocatoria de los Premios Periodismo Socio-sanitario (2026), con una dotación de 1.500 euros para cada una de las dos categorías,

Los trabajos para participar en alguna de las dos categorías -Mejor Trabajo Periodístico y Mejor Trayectoria- se tienen que enviar al correo electrónico asociacion@adscv.com. La primera premia el mejor trabajo periodístico de prensa, radio o televisión, cualquier formato del género informativo, en medios impresos o digitales, sobre temas relacionados con el ámbito socio-sanitario, publicado en cualquier medio de la Comunitat Valenciana originalmente en castellano o valenciano, del año de la convocatoria.

La segunda categoría reconoce la trayectoria profesional de un periodista de constatada independencia y compromiso con la idea de servicio público, que constituya un ejemplo y merezca ser destacado por su trayectoria en el sector socio-sanitario y en el campo de la salud.

Estos premios quieren reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y el rigor en el tratamiento de los hechos de profesionales de la información que trabajan y publican de manera regular sobre asuntos socio- sanitarios en la Comunitat Valenciana.

El periodistas jurado de los X Premios Periodismo Socio-Sanitario estará compuesto de cinco Vicente Ordaz, Secretario Autonómico de Comunicación de la Generalitat Valenciana, Elvira Graullera, Delegada de Europa Press en la Comunitat Valenciana; Adolfo Ibarra, delegado de la Agencia EFE en la Comunitat Valenciana, junto a Ana Gómez, Antonio Martin y Pablo Miranzo ganadores en la edición del pasado año de los premios a la trayectoria profesional y al mejor trabajo periodístico, respectivamente.

En la anterior edición la periodista valenciana Ana Gómez recibió el reconocimiento a la Mejor Trayectoria. Además, la noticia de la delegación alicantina de la Agencia EFE sobre los retrasos en niños afectados por COVID con Premio al Mejor Trabajo Periodístico, entre los 16 presentados a la convocatoria de 2025.

Para seleccionar el trabajo premiado, el jurado valorará el interés informativo, la calidad narrativa de la historia, la investigación propia, el rigor en el tratamiento de hechos, la independencia, la originalidad y la contribución del trabajo en el periodismo y la sociedad.

la fallo del jurado y la gala de entrega de los galardones tendrá lugar durante el mes de noviembre de 2026. Las bases de la convocatoria de los premios están en web de la ADSCV.