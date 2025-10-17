AEDAS Homes y 011h abordan en unas jornadas las "múltiples ventajas" del uso de la madera en la edificación residencial

La madera, protagonista en la construcción de la promoción Ilex de AEDAS Homes en Godella (Valencia) - AEDAS

Los encuentros, que se celebrarán en Godella (Valencia) en noviembre, se dirigen a profesionales del sector inmobiliario y del mundo académico

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

La promotora AEDAS Homes y la constructora 011h celebran en noviembre en Godella (Valencia) múltiples jornadas profesionales sobre la implementación de la madera en la edificación de viviendas bajo el título 'Encuentros por la madera en la construcción residencial' y en torno al proyecto Ilex, según han informado en un comunicado.

El director territorial de AEDAS Homes en Levante y Baleares, Juan López, ha explicado que "La madera ha vuelto a la promoción residencial para quedarse y debemos poner en gran valor el regreso del material constructivo más sostenible que existe a través de encuentros con profesionales para explicar sus múltiples ventajas y virtudes". Así, ha destacado el "imprescindible papel que está desempeñando la industrialización en esta vuelta de la madera y la excelente aceptación por parte de los clientes".

López ha subrayado algunos de los múltiples beneficios globales que supone la madera en la obra: "Es el material más sostenible que existe porque se fabrica en la naturaleza, es 100% reciclable y biodegradable y su huella de carbono es radicalmente inferior a la de los materiales tradicionales. No sólo no emite CO2 en su fabricación, sino que lo absorbe. Y en cuanto a sus propiedades constructivas, la madera es un material muy resistente y duradero y un excelente aislante térmico y acústico".

Éstas serán algunas de las ideas que se expondrán en las jornadas enmarcadas en 'Encuentros por la madera en la construcción residencial' y que tendrán como núcleo la promoción Ilex, un residencial de 68 viviendas de estructura 100% de madera y respetuoso con el medioambiente desde su construcción y durante toda su vida útil.

Gracias a la madera tecnológica y certificada utilizada en la estructura de esta promoción, se almacenarán unas 2.600 toneladas de carbono, que equivalen a las emisiones de 1.266 coches durante un año

AEDAS Homes y 011h realizarán hasta una decena de jornadas de visita técnica a Ilex en grupos de aforo limitado de 20 asistentes y exposiciones sobre el sistema constructivo 'offsite' en madera en la oficina de ventas industrializada de la promotora en el sector Virentia (Campolivar) en Godella.

Por estos encuentros pasarán proveedores; representantes de asociaciones del sector como APROVA o PROVIA; y responsables académicos de las facultades de Arquitectura de la Universidad de Alicante (UA) o de la Cátedra en Madera de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

"Estamos convencidos de que jornadas como las celebradas en Fioresta y ahora en Ilex ayudan a impulsar la gran transformación que está experimentando el sector de la construcción a través de los Métodos Modernos de Construcción (MMC) y con la madera como uno de los elementos angulares. Además de hacer, es fundamental predicar los hechos para que todos los profesionales del sector toquen y vean los éxitos y las oportunidades que ofrece la transformación y evolución inmobiliaria", ha subrayado Juan López

011h, constructora de nueva generación especializada en edificación industrializada neutra en carbono, contribuirá a estos encuentros con su modelo que permite a los promotores reducir plazos, riesgos y emisiones sin renunciar a la calidad ni al coste, según el comunicado que destaca que "su enfoque integral y colaborativo, con una gran inversión en digitalización, convierte cada proyecto en una oportunidad para construir mejor, más rápido y con menor impacto ambiental. Siete residenciales en madera con 350 viviendas"

Asimismo, AEDAS Homes se ha convertido en un actor principal en la implementación de la madera en la construcción residencial con siete proyectos en los que este material es protagonista (350 viviendas en total), según las mismas fuentes.

Tras el caso de éxito de Fioresta en San Juan de Alicante y la gran acogida del sector y del mercado, ahora desarrolla Ilex, otra promoción que está siendo todo un éxito técnico (su construcción avanza a buen ritmo -durará sólo 17 meses- y está prevista su entrega para finales de 2026) y comercial (ya está vendida al 66%).